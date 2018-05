Brez strahu

Janez Janša vzbuja strah, da lahko sebe ponudi za rešitelja

Janez Janša v pogovoru z gospodarstveniki iz Kluba slovenskih podjetnikov Jocem Pečečnikom, Igorjem Akrapovičem in Ivom Boscarolom na predvolilnem soočenju na POP TV

© Borut Krajnc

Se še spomnite Tomaža Majerja? Danes SDS po svojih medijih, jumbo plakatih, videooglasih in objavah na socialnih omrežjih svari pred begunci. Leta 2011 so v SDS trdili, da so branik pred Neslovenci. Tomaž Majer je bil prototip današnjih avtorjev v Novi24, anonimni pisec, ki je na spletni strani SDS »razkril,« da so Zorana Jankovića izvolili Neslovenci, priseljenska populacija iz blokovskih naselij, ki so jih iz štabov usmerjali »državljani srbskega porekla«. Pred še več leti so bili za sovražnike naše države razglašeni izbrisani, »komunistična kontinuiteta«, »tranzicijska levica«, »dediči Zločina«. Če gremo še dlje v zgodovino, do prvih volitev v državni zbor leta 1992, bomo naleteli na Janševo besedilo »Interpretacija volitev decembra 1992«. Janševa tedanja stranka je komajda prišla v parlament. Krivca za svoj poraz je Janša tedaj našel v Neslovencih. Za vse stranpoti slovenske politike naj bi bili krivi »novi državljani« in »državljani srbskega porekla«, ki so tedaj volili Združeno listo.