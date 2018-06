Kaj bo (lahko) naredil Marjan Šarec?

Komentar odgovornega urednika Mladina Grege Repovža na objavljene neuradne rezultate volitev v državni zbor

Marjan Šarec, bodoči mandatar?

© Uroš Abram

Nastop Janeza Janše je že nakazal taktiko, ki jo nameravata ubrati s predsednikom republike Borutom Pahorjem: če jima bo uspelo manever izpeljati, bo Janša tako ali drugače zavrnil Pahorjevo ponudbo, naj prvi poskusi sestaviti vlado, pravico do »prve noči« pa bosta zaradi domnevnega zavračajočega odnosa ostalih strank do SDS prepustila Marjanu Šarcu, predsedniku druge največje parlamentarne stranke prihodnjega mandata. Taktika ni nelogična: sveže razdeljena nova mesta v državnem zboru bodo namreč – in to smo videli že v nastopih – dvignila želje in samozavest vseh strank, zato bodo pogajanja zelo težka. Poleg tega: na eni strani se bo pogajal Šarec z ekipo neizkušenih svetovalcev, na drugi strani pa strankarski voditelji, ki so tovrstna pogajanja videli že velikokrat. Šarec je podoben Zoranu Jankoviću: stavi na svojo vednost in domnevno sposobnost, da z »moško roko« odpelje stvari. In bolj kot se bo zapletalo, vsakodnevni komentator dogajanja bo namreč Janez Janša, bolj bo predsednik SDS deloval državniški in moder.

Ker Šarcu res ne bo lahko. Potrebuje malodane vse stranke sredine in levice za sestavo vlade, a vseh noče. Zdi se, da bi mu bila najljubša koalicija s stranko SMC, Levico, Stranko Alenko Bratušek, pogojno tudi z NSi – ne gre pozabiti, da ga je v kamniški občini prav Tonin nemalokrat pustil na cedilu in da mu ne more zaupati, da bi bil tisti, ki odloča o vsakokratni večini. Šarec torej potrebuje več strank, toliko, da niti ena sama ne more ogroziti večine v državnem zboru. To pomeni, da mora v vlado povabiti tudi SD in/ali DeSUS.

A vrnimo se k sestavi koalicije. Marjan Šarec ima zelo jasen odnos do strank: odpor ima do tistih, ki predvsem kupčkajo s kadri, interesi in ki politiko dojemajo kot eno od poslovnih okolij, torej do tistih strank, ki politiko dojemajo kot biznis. Natančneje do SDS, SD in DeSUS. Ideoloških zavor nima, ne do Levice in ne do NSi. Zato je kot morebitno jedro njegovega razmisleka o koaliciji treba uvideti SMC, Levico in stranko Alenke Bratušek – pač stranke, ki nimajo bremena preteklih kupčkanj. In če mu uspe to jedro ustvariti, se bo lažje pogajal naprej.

A še vedno ne gre pozabiti: Pahor in Janša bosta čakala nanj. Oba bosta čakala na trenutek, ko bosta javnosti lahko ponudila vlado, »ki bo rešila gordijski vozel«. Oba bosta čakala na Šarčeve napake. In v teh pogajanjih je Šarec res v težkem položaju, še posebej, če ne bo uvidel, da mora biti počasen in da mora razmišljati tri korake naprej. To pa že za stare politične mačke ni preprosto. ​​