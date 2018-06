Film o škandalu Weinstein, ki je sprožil gibanje #MeToo

Večkrat nagrajeni režiser Brian De Palma piše grozljivko o spolnih škandalih hollywoodskega mogotca Harveyja Weinsteina

Gwyneth Paltrow je imela 22 let, ko je dobila glavno vlogo v filmu Emma. V času snemanja je Weinstein v hotelski sobi od nje zahteval masažo, kar je zavrnila. Posredoval je njen takratni partner Brad Pitt, Weinstein pa jo je posvaril, naj o dogodku ne govori.

© Profimedia

Režiser Brian De Palma je izjavil, da piše "grozljiv" scenarij, vezan na škandal okoli nekdanjega hollywoodskega filmskega producenta Harveyja Weinsteina, obtoženega več kaznivih spolnih dejanj. "Poznam veliko ljudi, ki so v zgodbo vpleteni," je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal De Palma in dodal, da je v minulih letih slišal mnogo zgodb.

Hollywoodski režiser De Palma, znan po filmih Carrie in Brazgotinec, je v Parizu v pogovoru za AFP razmišljal tudi o tem, da morajo režiserji v delovnem procesu pridobiti zaupanje igralcev: "Kršiti to na katerikoli ravni, zgolj zaradi pohlepa ali pohote, je najslabše, kar lahko narediš." Scenarij njegovega novega filma se bo dotikal zlorab v filmski industriji, v kateri bo v ospredju spolni napadalec, ki pa po režiserjevih besedah ne bo poimenovan Harvey Weinstein.

Newyorška porota je minuli teden uradno potrdila obtožnici posilstva in hudega spolnega kaznivega dejanja proti nekdanjemu filmskemu producentu Weinsteinu, za kar mu grozi do 25 let zaporne kazni.

V pogovoru za časnik Le Parisien je dodal, da lahko gibanje Jaz tudi bistveni spremeni filmske vsebine in način filmske produkcije. "Zanimivo bo opazovati, kaj se bo zgodilo, ko bodo ženske začele nadzorovati filmsko estetiko. Zanimivo bo videti, ali bo njihov vpogled tako zelo drugačen od našega. Trenutno namreč številni filmi prinašajo moški pogled," je razmišljal De Palma, ki se je mudil v Parizu, kjer se je za izvedbo projekta dogovarjal s francoskim producentom.

Weinsteina so začele ženske pred sedmimi meseci obtoževati spolnih napadov in doslej se jih je nabralo že skoraj 100. Med njimi so tudi igralke Salma Hayek, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie in Rose McGowan.

Weinsteinov primer je bil v Hollywoodu le vrh ledene gore, ki je sprožil gibanje #MeToo (#JazTudi), kjer so žrtve spolnega nasilja (večinoma ženske) javno spregovorile o svoji tihi bolečini.