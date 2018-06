Pred ljubljansko parado ponosa istospolni pari v EU dobili enake pravice

Podpredsednica LGBTI Intergroupa Sophie in’t Veld poudarja, da medtem ko slavimo, nas čaka še veliko dela na področju mavričnih družin v Evropski uniji

© Arhiv Mladine

Ta teden je v Pritljičju potekala novinarska konferenca o bližajočem se Festivalu Parade ponosa, ki se bo pričel jutri in trajal do 23. junija. Pred začetkom festivala je razveselila novica, da je sodišče Evropske unije (EU) pred kratkim odločilo, da imajo istospolni zakonci državljanov EU pravico do prebivanja v Uniji, ne glede na njihovo državljanstvo. »Izraz "zakonec" v smislu določb prava EU o svobodi prebivanja za državljane EU in njihove družinske člane vključuje zakonca istega spola,« so v sporočilu za javnost pojasnili pri sodišču EU.

Ta razsodba je prišla potem, ko je romunsko-ameriški državljan Adrian Coman, ki se je v Belgiji poročil s svojim partnerjem Claijem Hamiltonom, zadevo vložil na sodišče EU v Luksemburgu. Po nekaj letih življenja v tujini sta se preselila nazaj v Romunijo, vendar je bilo zakoncu Claiju zavrnjeno dovoljenje za prebivanje na podlagi združitve družine, saj romunsko pravo ni priznalo istospolnih zakonov ali partnerstev sklenjenih v tujini.

Po mnenju Sodišča Evropske unije bi državljan EU, ki je izkoristil svojo pravico do prostega gibanja, se preselil v drugo državo članico in tam vzpostavil družinsko življenje, moral imeti možnost, da se v svojo matično državo vrne s svojim partnerjem – vključno z istospolnim partnerjem, s katerim se je poročil v drugi državi EU.

V razsodbi še piše »21. člen Pogodbe o delovanju EU zagotavlja pravico do prostega gibanja za vse državljane EU, za njihove zakonce pa ni mogoče določiti strožjih pogojev, kot so že določeni v Direktivi 2004/38, ko gre za pravico do bivanja. Ker je v omenjeni direktivi izraz "zakonec" spolno nevtralen, se zato uporablja za istospolne pare«.

Daniele Viotti, sopredsednik organizacije LGBTI Intergroup, ki je neuraden forum za Evroposlance, ki želijo napredovati in ščititi pravice LGBTI oseb, je dejal: »Adrian Coman in Clai Hamilton sta le eden od mnogih parov, ki so utrpeli diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti. Zdaj je jasno; če je zakonska zveza sklenjena v eni državi EU, jo je treba priznati v vseh drugih državah članicah. Sklenitev istospolne poroke ni izjema.«

Podpredsednica LGBTI Intergroupa Sophie in’t Veld pa je dodala: »Medtem ko slavimo, moramo poudariti, da nas čaka še veliko dela na področju mavričnih družin v Evropski uniji. Premalo držav dovoljuje istospolnim parom, da sklenejo registrirana partnerstva, kaj šele poroke. Te družine ostajajo nepriznane in nezaščitene z zakonom. Zdaj morajo politiki vzeti zadevo v svoje roke in poskrbeti za enakopravne poroke za vse.«

Poslanci Evropskega parlamenta bodo o primeru Coman, na pobudo LGBTI Intergroupa, razpravljali 20. junija.

»Vsako leto je parada ponosa, trenutek ko LGBT skupnost in tiste akterke in akterji, ki delujemo v LGBT+ skupnosti, pogledamo na preteklo leto.«

(Nina Perger, Društvo Parada ponosa)

A če se vrnemo v Slovenijo, bo pri nas 17. Festival Parade ponosa tokrat potekal od 15. do 23. junija. Politično sporočilo letošnjega paradnega meseca izpostavlja pomen solidarnosti.

Na tiskovni konferenci so organizatorji Festivala Parade ponosa opozorili tudi na svoj primer homofobnega napada, ko so prostovoljce, ki vsako leto pomagajo pri izvedbi Festivala Parade ponosa, varnostniki nagnali z Parlament puba v Ljubljani.

Letošnji moto parade ponosa je »Neizogibno prepletene_i«, ki povdarja neizogibno prepletenost in soodvisnost med nami vsemi. Prvi od dveh glavnih dogodkov se imenuje »Dokler se ne spremeniš«, ta bo pregled dela ekvadorske fotografinje in aktivistke Paole Paredes, ta bo potekal 15. junija. Več mesecev je intervjuvala žrtve »zdravljenja« homoseksualnosti in transseksualnosti, ter nato upodobila prizore, ki so jih osebe tam doživljale. V Ekvadorju obstaja približno 200 takih ustanov. Ponavadi taki centri delujejo pod krinko ustanov za zdravljenje alkoholikov in drugih odvisnikov. V teh centrih redno poteka mučenje, prisilno hranjenje in spolno nasilje.

»Odnosa moje države niso spremenili niti zakoni niti protesti in dokler ekvadorska družba ne bo sprejela človekove pravice do svobode spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete, ostaja ta tako imenovana bolezen, ki jo skušajo ozdraviti,« opisuje stanje pravic LGBT+ oseb v svoji državi Paola Paredes.

Po pregledu opusa Paole Paredes se ob 21. uri prične koncert Merrill Beth Nisker, bolj znane pod umetniškim imenom Peaches, provokativna kanadska glasbenica, producentka in performerka. Prvič je postala mednarodno prepoznavna po izdaji svojega albuma The Teaches of Peaches in s pesmijo Fuck The Pain Away. Pojavljala se je zunaj glasbenih voda, od filma Lost in Translation do South Parka in serije True Blood.

Sklepna povorka Parade ponosa bo potekala v soboto 23. junija, začela se bo ob 17. uri na Metelkovi in končala z zaključnim programom ob 19. uri na Novem trgu. »Letošnji festival je zagotovo eden najbogatejših,« je povedala Simona Muršec, predsednica društva Parada ponosa.