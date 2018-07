Šarec bo začel pogajanja z Levico

"Tako bomo lahko v drugem krogu čim prej izvedeli, ali sta Šarčeva koalicija in Levica kompatibilni," je prepričan predsednik NSi Matej Tonin

Bosta Šarec in Mesec kompatibilna?

Ugotavljamo, da je možnost pogajanj z NSi v drugem krogu iskanja mandatarja za sestavo nove vlade izčrpana, zato bomo začeli pogajanja s stranko Levica, "z iskrenimi nameni", je na družabnem omrežju Facebook v odzivu na predhodni zapis predsednika NSi Mateja Tonina prek Twitterja zatrdil predsednik LMŠ Marjan Šarec.

Predsedniki peterice strank, ki si pod okriljem LMŠ prizadevajo za oblikovanje koalicije, so sicer danes sklenili, da dajo pred začetkom pogovorov z Levico najprej možnost NSi, da se do ponedeljka odloči, ali se bo vrnila h koalicijskim pogajanjem, iz katerih se je kljub napredku v vsebinskih pogajanjih umaknila 16. julija, in to zaradi dvoma o stabilnosti in trajnosti koalicije šestih strank.

A Tonin je peterčku prek Twitterja kmalu zatem sporočil, da NSi ne želi biti ovira pri pogajanjih z Levico. Po omenjeni odločitvi izvršilnega odbora NSi, da se umakne iz koalicijskih pogajanj, se okoliščine niso spremenile, je pojasnil. Tonin je navedel še, da se koalicijska pogajanja z Levico lahko začnejo takoj. "Tako bomo lahko v drugem krogu čim prej izvedeli, ali sta Šarčeva koalicija in Levica kompatibilni," je dodal.

"Izvoljeni smo bili zato, da delamo, ne da taktiziramo."

(Marjan Šarec, LMŠ)

Šarec je v zapisu na Facebooku pojasnil, da je bil današnji sklep peterice strank, ki jo poleg LMŠ sestavljajo še SD, SMC, SAB in DeSUS, posledica odločitve, da je treba narediti premik naprej, saj bosta vsak čas minila dva meseca od državnozborskih volitev, "izvoljeni pa smo bili zato, da delamo, ne da taktiziramo".

Po Toninovih besedah, da se nič ni spremenilo in da v drugem krogu iskanja absolutne večine za imenovanje mandatarja za sestavo vlade ni pričakovati spremembe oz. novih dejstev, Šarec ugotavlja, da je ta možnost z NSi izčrpana, zato bodo začeli pogajanja z Levico, in to "z iskrenimi nameni".

"Če pa pride do predčasnih volitev, bomo nanje pripravljeni, ne bomo pa nosili krivde zanje. Vsak mora opraviti svoj del naloge, ne samo LMŠ."

(Marjan Šarec, LMŠ)

Ob tem je navedel, da je temeljna vrlina v politiki potrpežljivost, ki so je v LMŠ po njegovih besedah pokazali veliko, ne bo pa jim je zmanjkalo niti v prihodnje. "Zadeve se ne odvijajo tako hitro, kot bi želeli, a razumemo, da je to pač državna politika, ki ima svoje zakonitosti," je zapisal Šarec.

Zagotovil je, da bodo v stranki storili vse, kar je v njihovi moči, da zberejo potrebno podporo v DZ, in da se nikoli ne bodo pogajali s figo v žepu. "Če pa pride do predčasnih volitev, bomo nanje pripravljeni, ne bomo pa nosili krivde zanje. Vsak mora opraviti svoj del naloge, ne samo LMŠ," je sklenil.

"Časa zmanjkuje."

(Luka Mesec, Levica)

Koordinator Levice Luka Mesec je danes dejal, da bodo v stranki ostali pri svojih jasnih zavezah in storili vse, da do uničevanja javnega zdravstva, privatizacije in protisocialnih politik ne bo prišlo. "Sporočamo pa, da nam je Šarec danes vzel še en teden, da bi se sploh lahko uskladili. Časa zmanjkuje," je opozoril Mesec.