Nekateri hrvaški lastniki apartmajev ne želijo gostiti homoseksualcev

Hrvaško katoliško društvo CitizenGO je sprožilo spletno peticijo v podporo zadrskim lastnikom apartmajev, ki ne želijo sprejeti homoseksualcev. V nekaj dneh jo je podpisalo okoli 6000 ljudi.

© Maxpixel

Do nastanka peticije je prišlo po tem, ko je Tomislav Gospić, lastnik apartmaja v Zadru, dobil prepoved oglaševanja svojega apartmaja na bookingu.com, ker v svoj apartmaju ni želel sprejeti homoseksualnih parov. "Zavrnjeni ste. Ne sprejemamo homoseksualcev. Izbrišite svojo rezervacijo," je odgovoril na rezervacijo nekega Brazilca. Lastnikov sin je pojasnil, "da smo imeli negativne izkušnje s slovenskimi homoseksualci, ki so v apartmaju imeli orgijo in pustili veliki nered. Po tej epizodi smo se odločili, da ne želimo sprejeti homoseksualcev."

Brazilski gost je lasniku odgovoril: "Presenetil me je vaš neolikan odgovor na mojo rezervacijo. Tako homofobno obnašanje bi moralo biti prepovedano po vsem svetu. Vseeno še vedno verjamem v dobre ljudi. Vedno sem slišal lepe stvari o Hrvaški, toda, se razume, vi niste del hrvaške lepote. Imam prav? Bog vas blagoslovil." V zgodbo se je vmešal tudi zagrebški Pride, ki je od Bookinga zahteval kaznovanje lastnika apartmaja: "Potrpežljivo čakamo na vašo reakcijo na ta primer direktne diskriminacije in homofobije. Bosta domačin in njegov hotel bila kaznovana?"

Hrvaška veja organizacije CitizenGO je v peticiji zapisala, da gre za grobo diskriminacijo v primeru lastnika, saj lahko lastniki legalno oddajajo svoja nastanitve samo za odrasle, (Adults Only) kar pomeni, da niso zaželeni otroci mlajši od 12. let. "Najemodajalci lahko sprejmejo izključno odrasle osebe, in to tudi javno oglašujejo na booking.com-u. Zakaj potem ne smemo reči, da ne sprejemamo homoseksualcev?" Lastnik je ob tem v pritožbi na booking.com zapisal, da "je priviligiranje nekaterih družbenih skupin na škodo drugih članov družbe simbol totalitarne družbe in je popolnoma neprofesionalno in nedopustno za demokratično kulturo."

Zanimivo je brati o tej organizaciji CitizenGO. Kot poroča hrvaški časnik Jutranji list, se mednarodno društvo predstavlja kot "skupnost aktivnih državljanov, ki želijo s spletnimi peticijami zaščititi človekove pravice". Društvo temelji na krščanskih vrednotah, pri čemer na prvem mestu navajajo "pravico do življenja od spočetja do njegovega naravnega konca". Promovirajo "življenje, družino in svobodo." Peticije in kampanje ponujajo v 12 jezikih, hvalijo se, da "vplivajo na institucije, vlade in organizacije v 50 državah." Trdijo, da drštvo vključuje skoraj 10 milijonov aktivnih državljanov.

Doslej so med drugim sprožili že peticijo proti konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in v družini, znani kot istanbulska konvencija. Konservativni krogi tej konvenciji nasprotujejo, ker prinaša teorijo spola. Med novejšimi peticijami lahko najdemo peticijo proti Netflixovim "napadom na življenje in družino", peticijo proti legaliziranju splava na Irskem, podpora za zaščito poroke na Kajmanskih otokih itd.