Umrl je John McCain, na svojem pogrebu ni želel Donalda Trumpa

Republikanski ameriški senator, ki je umrl v starosti 81 let, je bil iz vrst desnice eden najglasnejših kritikov aktualnega predsednika ZDA

John McCain (1936 - 2018)

© Gage Skidmore / Flickr

V starosti 81 let je včeraj umrl ameriški republikanski senator John McCain, ki se je od julija lani boril z možganskim tumorjem, v petek pa je sporočil, da se je odločil prekiniti zdravljenje. "Senator John Sidney McCain III. je umrl 25. avgusta ob 16.28. Ko je umrl, so bili z njim njegova soproga Cindy in člani njune družine. Združenim državam Amerike je zvesto služil 60 let," so sporočili iz njegove pisarne.

McCain, ki bi prihodnji teden dopolnil 82 let, je bil v času vietnamske vojne vojaški pilot in več let tudi vojni ujetnik. Kot vojni heroj s 17 odlikovanji in človek s pomembnimi sorodstvenimi razmerji je leta 1982 kandidiral na volitvah v zvezni kongres in zmagal, leta 1986 pa je zmagal še na volitvah v zvezni senat.

McCain je dvakrat neuspešno kandidiral tudi za predsednika ZDA. Prvič ga je v boju za predsedniško nominacijo republikanske stranke leta 2000 porazil George Bush mlajši, nato pa leta 2008 na splošnih volitvah še demokrat Barack Obama.

Po nastopu Donalda Trumpa na predsedniški položaj je postal eden njegovih najglasnejših kritikov. Senator ni nikoli maral Trumpa in je tudi povedal, da ga ne želi na svojem pogrebu.

McCain je lani aprila obiskal tudi Slovenijo. Ob tem je Mladinin kolumnist Vlado Miheljak zapisal sledeče: "Senatorju McCainu, ki je bil na obisku pri nas, so dvorili in se mu klanjali slovenski politiki. A v resnici niso zatajili le oni, ampak tudi novinarji. V Odmevih je Bobovnik gostil ameriškega veleposlanika in mu brez podvprašanj dajal manevrski prostor, da je govoril neumnosti o mednarodni politiki, o zavezništvu, o Rusiji. Denimo o povečanju deleža BDP za obrambne izdatke kot ameriški zahtevi do članic. Pa o »ruskih provokacijah na Baltiku«. Kolikor je znano, na Baltiku ne provocirajo Rusi, ampak jih obkroža in provocira zavezništvo. Tudi Slovenija. In Mojca Širok je isti dan prijazno kramljala z militantnim senatorjem McCainom, ki je prostodušno zagovarjal napad na Sirijo. Ne enemu in ne drugemu gostu pa ni bilo postavljeno smiselno in nujno vprašanje, s kakšnim mandatom Amerika vojaško deluje. Bobovnik je vprašanje celo obrnil in ameriškega veleposlanika vprašal, ali je Amerika dovolj pripravljena za samostojni napad, ne pa, kaj jo za tako akcijo legitimira. In McCain, ki je pilot veteran vietnamske vojne, v kateri so ameriška letala dolga leta na civiliste metala vse mogoče kemične in biološke zvarke, je novinarki cinično govoril, da po njegovem nedavni napad v Siriji sodi v »najstrašnejše obdobje po drugi svetovni vojni«."