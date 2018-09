Preplet umetnosti, znanosti in tehnologije

Mednarodni festival novomedijske kulture Speculum Artium predstavlja avtorje in projekte na prepletu umetnosti, znanosti in tehnologije

Christa Sommerer in Laurent Mignonneau

V organizaciji Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje bo med 13. in 15. septembrom potekal 10. mednarodni festival novomedijske kulture Speculum Artium z naslovom Desetletje/Decades. Na jubilejnem festivalu se bodo predstavili domači in tuji avtorji, producenti, znanstveniki in novomedijski umetniki, ki svoje ustvarjanje nadgrajujejo z inovativnimi tehnologijami, z razvojem raznovrstnih tehnoloških novomedijskih aplikacij pa presegajo meje realnega ter nam kažejo poti, kako humanizirati nova tehnološka orodja. Predstavljenih bo okoli 20 umetniško-znanstvenih projektov, ki jih bodo pospremila predavanja in okrogla miza na temo umetnega življenja na začetku 21. stoletja. Festival bo odprl eksperimentalni performans dveh članov kolektiva The Stroj.

Namen festivala Speculum Artium je na zanimiv in interaktiven način približati novomedijsko kulturo 21. stoletja širšemu občinstvu, mu predstaviti drugačne možnosti uporabe novomedijske tehnologije in njeno povezavo s klasičnimi vizualnimi tehnikami. V vseh teh letih je na festivalu gostovalo veliko uglednih imen iz sveta sodobne umetnosti, znanosti in gospodarstva, kot so najbolj ugledni znanstvenik na področju robotike, prof. Hiroshi Ishiguro, ekipa Honda Robotics z najnaprednejšim humanoidnim robotom Asimo in avstralski umetnik Stelarc.

Na letošnjem festivalu bodo sodelovali priznani umetniki iz Slovenije, Japonske, ZDA, Avstrije, Nemčije, Švice, Francije, Portugalske in Anglije ter profesorji in študenti z Visoke šole za umetnost v Novi Gorici, Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani, Kunstuniversität Linz v Avstriji, University of Tsukuba na Japonskem, Univerze v Kaliforniji (UCLA), Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani ter umetniki in raziskovalci iz Ars Electronice – Future Lab.

Posebna gosta letošnjega festivala bosta Christa Sommerer in Laurent Mignonneau, mednarodno priznana intermedijska umetnika, ki delujeta na področju interaktivnih umetniških instalacij ter profesorja na Univerzi za umetnost in oblikovanje v Linzu.. Veljata za pionirja uporabe umetne intelignece v umetniških delih. Za svoja dela sta prejela mnogo mednarodnih priznanj in nagrad (Zlata Nika – Ars Elektronika, Prisma award, Philip Morris interactive art award, Silicon graphic award ISEA, Life 2.0 –Hhonorary Award). Na festivalu bosta predstavila interaktivno instalacijo Rast rastlin, ki uporablja naravne vmesnike namesto mehaničnih naprav. Prave rastline so uporabljene kot vmesnik med strojem in človekom. Postavitev je sestavljena iz pravih organskih rastlin pred projekcijskim platnom, postavljenim za namene virtualne manifestacije in interakcije.

Premierno bo predstavljen nov projekt Mi kujemo bodočnost, ki je nastal v sodelovanju TNM (Trbovlje Novomedijsko mesto), Yaskawo Robotics in skupino Laibach. V okviru festivala bodo potekale delavnice z novomedijskimi vsebinami (znanost, umetnost, tehnologija), svoja dela pa bodo predstavili tudi slovenski novomedijski ustvarjalci: Srečo Dragan, prof. dr. Franc Solina, Marko Glavač, Robertina Šebjanič, Valerie Wolf Gang in drugi.

Vzporedno s festivalom Speculum Artium bo potekal mednarodni festival video umetnosti DigitalBigScreen, ki že vrsto let v prikazuje vrhunske video izdelke iz mednarodnega tekmovalnega programa. Festival ves čas raziskuje sodobne trende, povezuje se z umetniškimi akademijami in prikazuje študentska dela. V preteklih letih so prikazovali tudi dela pionirjev video umetnosti, letos pa bodo predstavili 360 stopinjska video dela. Gre za novo tehniko zajema slike, ki ustvarjalcem omogoča popolnoma novo platformo podajanja vsebin (360°). Posebna gostja bo Milica Zec, ena od pionirk umetniške produkcije v 360 stopinjskem vizualnem okolju. Njen projekt Giant je bil premierno prikazan na Sundance festivalu v kategoriji "New Front."