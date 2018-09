Pravice spolnih delavk in delavcev

Projekt "CODE:RED" Tadeja Pogačarja in P.A.R.A.S.I.T.E. muzeja sodobne umetnosti bo tokrat prvič prikazan v celoti, mnoge stopnje in aktivnosti projekta pa so prav za ljubljansko razstavo dobile format umetniškega dela

CODE:RED Benetke: Pohod rdečih dežnikov, javna akcija, 49. Beneški bienale sodobne umetnosti, Benetke, 2001

V Mestni galeriji Ljubljana bodo 20. septembra ob 20.00 odprli pregledno razstavo projekta CODE:RED Tadeja Pogačarja in P.A.R.A.S.I.T.E. muzeja sodobne umetnosti, ki združuje politično umetnost, aktivizem in participativne oblike delovanja. Prva celovita predstavitev dolgoletnega še trajajočega projekta, ki vključuje arhiv in dokumentacijo, nove instalacije, objekte, fotografije in video dela, prinaša strnjen pregled in zapis vseh realiziranih "postaj" projekta in nekatere ključne informacije, pomembne za razumevanje stanja na področju konsolidacije pravic seksualnih delavcev. Kustosinja projekta: Alenka Gregorič.

CODE:RED, ki je bil zasnovan leta 1999, je kompleksen participacijski projekt, ki raziskuje razne vidike seksualnega dela kot specifične vzporedne ekonomije in oblike gospodarske "neposlušnosti" in spodbuja razprave o njih. Deluje kot trajajoča sodelovalna interdisciplinarna platforma, ki v nizu projektov proučuje možnosti analognih ekonomskih modelov raznih izoliranih skupin in družbenih manjšin.

Svojo prvo mednarodno predstavitev je doživel v okviru predstavitve Slovenije na 49. beneškem bienalu sodobne umetnosti v Benetkah leta 2001. V sodelovanju z nevladno organizacijo Comitato dei Diritti Civili delle Prostitute iz Pordenona je v Giardinih potekal 1. Svetovni kongres seksualnih delavcev in novega parazitizma, na katerem so sodelovale organizacije, ki se borijo za pravice seksualnih delavk iz Azije, Amerike in Evrope.

Naslednja edicija projekta CODE:RED ZDA (2002), je na srečanju The Ultimate Sex Worker Conspiracy Soirée: Conference and Party v New Yorku gostila več kot dvajset organizacij in posameznikov iz New Yorka, Filadelfije, Bostona, Washingtona in Toronta. Vključevala je performanse, branja, predstavitve seksualnih delavk, delavcev in transseksualcev ter njihovih zagovornikov.

Po predstavitvi na beneškem bienalu je CODE:RED gostoval še na 2. bienalu sodobne umetnosti v Pragi (2005), na 3. bienalu sodobne umetnosti v Tirani (2005), na 27. bienalu sodobne umetnosti v Sao Paulu (2006) in na 10. bienalu sodobne umetnosti v Istanbulu (2007). Do danes je sodeloval na 55 mednarodnih razstavah po Evropi, Ameriki in Južni Ameriki. Ob projektih so izšle tri številke časopisa Sex Worker in dve knjigi umetnika.

(Alenka Gregorič, kustosinja projekta)

"Pogačarjev pristop k projektom, ki tematizirajo paralelne ekonomije – njihov inherentni del je trgovina z ljudmi in z njo povezana seksualna industrija –, temelji na zaupljivi medsebojni komunikaciji med udeleženci. Gre namreč za tesna sodelovanja z institucijami umetnosti, ki umetnika povabijo k udeležbi, in organizacijami, ki se ukvarjajo z vprašanji človekovih pravic seksualnih delavcev. Umetnik nastopa kot posrednik v odnosu med različnimi umetnostnimi institucijami, s katerimi sodeluje, in organizacijami, s katerimi se poveže za čas trajanja projekta. Bolj kot končna vizualna pojavnost razstavnega predmeta in preciziranje naključnih razmerji z obiskovalci razstav ga zanima odnos skupnosti do marginalnih skupin, njihove pravice, njihov socialni in ekonomski položaj, njihovi načini preživetja in taktike delovanja v neoliberalnih ekonomskih in družbenih strukturah. Ne glede na format prezentacije, najsi gre za akcijo, performans, konferenco, delavnico, pogovor ali intervencijo, je najpomembnejši vidik in merilo uspešnosti projekta prav kvalitetno obojestransko sodelovanje in konstruktiven dialog z vpletenimi v projekt," je zapisala kustosinja Alenka Gregorič.

Leta 2011 je izšla knjiga CODE:RED, ki združuje raziskovalni in umetniški del projekta s teoretsko analizo s področja študije spolov, feminizma in ekonomije. Teoretske prispevke in pričevanja so prispevale: Pia Covre (Comitato dei Diritti Civili delle Prostitute, Pordenone), Mamen Briz (Colectivo Hetaira, Madrid), Gabriela Silva Leite (Davida, Rio de Janeiro), Ana Lopes (International Union of Sex Workers), Maria do Mar Castro Varela, Nikita Dhawan, Suzana Milevska, Mojca Pajnik, Melissa Ditmore.

Razstava v Mestni galeriji je nastala v koprodukciji z Galerijo P74 iz Ljubljane. Ob razstavi bo izšel katalog z besedili Silvie Federici, Suzane Milevske in Alenke Gregorič v slovenskem in angleškem jeziku, pripravili pa bodo tudi pogovor, na katerem bodo sodelovale: Pia Covre & Daniela Manu (Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute, Pordenone) ter Mojca Pajnik (Mirovni inštitut, Ljubljana).