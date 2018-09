Volk dlako sicer menja, a nravi nikoli

Goran Forbici, direktor centra, ki združuje več kot 1100 mrež, zvez in posameznih nevladnih organizacij, odgovarja na zapis poslanske skupine stranke LMŠ, ki se je odzvala na javno pismo zoper imenovanje Damirja Črnčeca za državnega sekretarja

Spoštovane poslanke, poslanci! Hvala za vaš hiter, prijazen in obsežen odziv. Vesel sem zagotovil, da bo vaše delo temeljilo na spoštovanju različnosti ter da boste neomajno obsojali širjenje sovraštva in nestrpnosti. Prav imate: pomembno si je znati nastaviti ogledalo in priznati napako. Le da nisem Damirja Črnčeca še nikjer slišal ali videl to storiti. Ni priznal napak, nikomur se ni opravičil. Samo obmoknil je.

Prepričujete me, da ne gre dvomiti v njegovo strokovnost. Z njo naj nam bi izdatno pomagal pri varnostnem stanju. Ste res prepričani, da gre za strokovnjaka? Od varnostnega (ali katerega koli drugega) strokovnjaka človek ne pričakuje le, da pozna sodobno teorijo in prakso (to naj bi namreč poznal že vsak malce bolj zagrizen diplomant), marveč da je hkrati svoje znanje in poznavanje sposoben celovito aplicirati na konkretne razmere in situacije in o njih izdelati kredibilno oceno. Izziv za vas je torej sledeč: so varnostne “ocene”, da smo sredi vsiljene in načrtovane arabizacije Evrope, da Štrukelj in njegov sindikat predstavljata enako varnostno tveganje kot ISIS, da so migrantje kar vsi počez organizirani nasilni kriminalci, da je slovenska muslimanska skupnost oz. njena ljubljanska džamija katarska vojašnica, da predstavlja ustavno zajamčena tiha molitev na Bledu napad na demokracijo ter kaljenje javnega redu in miru (itn. itd.), strokovno prepričljive in kredibilne? Ustrezajo dejstvom? Vsaj približno? Sami trdite, da menda ne. O kakšni strokovnosti se potem pogovarjamo? In kako bi nam torej lahko bil pri naši varnosti v pomoč nekdo, katerega varnostne ocene so tako očitno deplasirane in blodne?

Predvsem pa: pravite, da si vsak zasluži drugo priložnost? Damir Črnčec ni objavil enega, dveh ali treh sovražnih tvitov in Facebook postov, temveč desetine. V razponu več mesecev in let. Imel je torej ne samo drugo, ampak tudi tretjo, četrto, deveto, dvaindvajseto in petdeseto priložnost. Nobene ni izkoristil. Svoje sovraštvo je vsakič kvečjemu potenciral. A ne bi bil torej namesto pregovora, da si vsak zasluži drugo priložnost, bolj na mestu tisti, kako volk dlako sicer menja, a nravi nikoli?

Mislim, da je na mizi dovolj argumentov, zakaj bi bilo Damirju Črnčecu treba pokazati rdeč karton; zakaj v kabinet vašega ali katerega koli predsednika vlade nikakor ne sodi. Premierjeve osebne določitev gor ali dol.

Uspešno delo vam želim!