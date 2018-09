Intimno življenje Ivana Cankarja

Ob 100. obletnici Ivana Cankarja bodo 26. septembra ob 19.00 v Razstavni dvorani NUK odprli razstavo z naslovom Jaz sem Cankar - in to ti pove vse!, na kateri bo predstavljen izbor iz pisateljeve korespondence. Zapuščina Ivana Cankarja obsega več kot 1500 ohranjenih pisem, v katerih je razmišljal o družini, prijateljstvu, ljubezni, denarju, vzorih, načrtih in razočaranjih. Avtorji razstave: Žiga Cerkvenik, Marijan Rupert in Silvan Omerzu.

Ivan Cankar je življenje posvetil pisanju. Poleg več kot 40 knjižnih del se je ohranilo tudi čez 1500 pisem, katerih večina je shranjena v pisateljevi obsežni zapuščini v NUK. Skrbno in skoraj brez napak napisana pisma prijateljem, kolegom, založnikom in urednikom, pa tudi uslišanim in neuslišanim ljubeznim, se umeščajo na mejo med življenjem in umetnostjo. So okna v pisateljev notranji svet ter ključ do razumevanja Cankarja kot osebnosti in kot človeka. So presek njegovih pronicljivih misli in nepreseženega obvladovanja jezika na eni ter njegovega živahnega značaja in težke, mestoma tragične življenjske zgodbe na drugi strani.

Gre za eno od treh osrednjih razstav, ki smiselno dopolnjuje razstavi v Cankarjevem domu in Mestnem muzeju Ljubljana. Razstava prinaša vpogled v notranje življenje našega prvega poklicnega pisatelja: v intimni svet, iz katerega se je porodilo toliko ikoničnih likov in del slovenske književnosti. Predstavljen je izbor pisateljevih pisem, dopisnic in razglednic, ki jih hranijo v Zbirki rokopisov, redkih in starih tiskov NUK. Odraža vsebinsko in vizualno pestrost Cankarjeve korespondence, kot tudi jasnost njegovega peresa in misli: na eni strani pisateljevo osebno rast, na drugi nenehno vračanje istih motivov – lakote, osamljenosti, občutka nesprejetosti, boja za osebno in poklicno uveljavitev ter želje po domu in ljubezni.

V Plečnikovem hodniku NUK pa bo na ogled razstava Ivan Cankar / Pisma ter Pisma in knjige / Cankar v delih študentov UL ALUO. Podiplomske študentke in študenti različnih smeri Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) so pri predmetih na smeri ilustracija pod mentorskim vodstvom doc. Suzi Bricelj in asist. Andreja Kamnika interpretirali Cankarjeva pisma. Po lastni presoji so izbrali Cankarjevo delo ter ga interpretirali v obliki serije ilustracij. S temi so nato zasnovali knjižne projekte, jih predstavili v obliki stripa ali pa so ilustracije umestili v umetniško prostorsko postavitev.

Sodelujejo: Domen Dimovski, Peter Ferlan, Dora Kaštrun, Lara Kobe Priganica, Natalija Kosmač, Sofiya Kruglikova, Črt Mate, Lara Mastnak, Tina Mozetič, Jure Pogačnik, Bojana Popović, Tereza Prepadnik, Anja Rupar, Nuša Štiglic, Ana Vičič Mentorja: doc. Suzi Bricelj, asist. mag. Andrej Kamnik (UL ALUO)