Ne bomo tiho

Kako naj se civilna družba upre hujskaštvu zoper drugačne in drugače misleče

Svetlana Slapšak

© Borut Krajnc

Tudi v Sloveniji smo priče porastu skrajne desnice, poveličevanju nacifašizma in hujskaštvu zoper drugačne in drugače misleče. Na muhi skrajnih desničarjev sta se znašla tudi antropologinja in Večerova kolumnistka Svetlana Slapšak ter umetniški vodja Mladinskega Goran Injac. Oba omenjena bosta na okrogli mizi, ki bo 4. oktobra potekala v Slovenskem mladinskem gledališču (SMG), skušala analizirati razloge za to in odgovoriti na vprašanje, kako se lahko kot civilna družba temu pojavu upremo. Pogovor bo vodil novinar Erik Valenčič, vstop na dogodek pa je brezplačen.

Mladinin intervju s Svetlano Slapšak si lahko preberete v aktualni številki na tej povezavi, pogovor z Goranom Injacom pa je na voljo na tem spletnem mestu.