Izzivi umetniške svobode

Darko Lukić

V Vetrinjskem dvoru bodo 23. oktobra pripravili simpozij in okroglo mizo z naslovom Izzivi umetniške svobode z mednarodno udeležbo v soorganizaciji Slovenskega in Nemškega centra ITI, Akcijskega odbora za pravice umetnikov ITI ACAR (ITI Action Committee for Artists Rights) in Festivala Boršnikovo srečanje ob 70-letnici Mednarodnega gledališkega inštituta (ITI Worldwide)

Ugledni strokovnjaki in gosti bodo na enodnevnem mednarodnem dogodku odprli aktualne teme vrednotenja in obravnave umetniške (oz. umetnikove) svobode. Gre predvsem za različne oblike kratenja te pravice, (samo)cenzuro, omejevanje delovanja in ustvarjanja ter izražanja. To se v zadnjem času tudi v Evropi kaže predvsem v obliki finančnih pritiskov, različnih prepovedi, kaznovanja in drugih oblik nasilja, blizu pa so nam tudi zavoljo nekaterih odmevnih dogodkov v povezavi z našimi umetniki in gostovanji slovenskega gledališča v tujini. Spoznali bomo različne primere ter sisteme beleženja kratenja teh pravic, se seznanili s poročilom organizacije FreeMuse, svoja razmišljanja pa za okroglo mizo usmerjali tudi v izzive prihodnosti ter možne rešitve in zavedanje o osnovnih normah družbene demokracije, ki so sicer jasno zapisane tako v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah kot tudi v ustavah in pravnih aktih držav.

Sodelujejo: dr. Darko Lukić (gledališki strokovnjak, dramatik in pisatelj, redni profesor na Akademiji dramskih umetnosti v Zagrebu), dr. Thomas Engel (direktor Nemškega centra ITI in eden od soustanoviteljev ITI ACAR), dr. Thomas Irmer (član Nemškega centra ITI, specialist, kritik in dramaturg, član ITI ACAR), dr. Srirak Plipat (izvršni direktor mednarodne organizacije FreeMuse), Tomasz Kireńczuk (dramaturg, literarni kritik, programski vodja in kurator umetniških projektov, programski direktor gledališča Nowy Theatre v Krakovu in programski direktor mednarodnega gledališkega festivala Dialog v Vroclavu).

Dogodek bosta v angleščini vodila Tatjana Ažman (dramaturginja in vodja Slovenskega centra ITI, članica izvršilnega odbora ITI Worldwide) ter Rok Andres (dramaturg in teatrolog).

