Ko so institucije slepe za stiske otrok

Otroci, ki jih evropske države vračajo v Afganistan, so tam prepuščeni samim sebi

© Pixabay

Evropske države redno vračajo v Afganistan otroke, ki jim zavrnejo prošnjo za azil. Ne zanima jih, da ti otroci doma nimajo zagotovljene nobene varnosti in podpore, opozarja organizacija Save the Children. V lanskem letu je v evropskih državah zaprosilo za azil 44 tisoč otrok iz Afganistana. Uradnih podatkov, koliko jih je bilo vrnjenih nazaj v Afganistan, ni.

Od 57, s katerimi se je za poročilo pogovarjal Samuel Hall , jih je tri četrtine povedalo, da se med postopkom vračanja niso počutili varne. Več kot polovica je povedala, da so bili izpostavljeni nasilju in prisili, približno polovica je bila vrnjena v Afganistan sama ali s spremstvom policije, poroča The National. Samo trije so povedali, da so po vrnitvi v Afganistan dobili načrt za reintegracijo in pomoč.

»Sestro so tihotapci nasilno ločili od nas v Turčiji. Pol letu in pol ali dveh letih smo izvedeli, da je na Norveškem. Mi smo bili ves ta čas v Grčiji. Spati smo bili prisiljeni v parkih, težko je bilo tam živeti,« je povedal 19-letni fant, ki je bil star 17 let, ko so ga skupaj z družino izgnali iz Norveške, kjer se je pridružil sestri, ki je dobila azil.

Na Norveško je na podlagi programa za združitev družin prišel, ko kje bil star 12 let. Na dan, ko je njegov brat praznoval rojstni dan, je okrog 15 policistov obkolilo hišo. »Povedali so nam, da moramo spakirati stvari in se vrniti v Afganistan. Vsi smo bili šokirani, jokali smo,« je povedal. Fant je eden od osmih otrok, ki so bili rojeni v Iranu ali Pakistanu in tako nikoli niso bili v Afganistanu. Vračanje in reintegracija imata zato za te otroke drugačne pomen, ko se pripravljajo na pot v državo, ki nikoli ni bila njihov dom, piše v poročilu. Fantova družina je bila v Iranu žrtev groženj in diskriminacije, zato se je odločila za odhod v Evropo.

Od 57 vprašanih otrok, jih je 45 obiskovalo šolo v Evropi, samo 16 jih je hodilo v šolo v Afganistanu. Organizacije za varstvo človekovih pravic kritizirajo vračanje afganistanskih beguncev, ker institucije »zavestno« nočejo videti stisk teh ljudi. Organizacija Save the Children zato skupaj z drugimi humanitarnimi organizacijami zahteva moratorij za vračanje prosilcev za azil iz Afganistana.

V kakšno državo jih evropske države vračajo, je mogoče prebrati v članku, ki ga je ob nedavnih volitvah objavil britanski The Economist.