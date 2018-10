Janković bi v Ljubljani zmagal že v prvem krogu

Kljub temu, da najmočnejšega protikandidata trenutnega ljubljanskega župana podpira kar pet desnih političnih strank, ta ne bi zbral niti petine vseh glasov

Najvidnejši kandidati za župana Ljubljane. Zgoraj (od leve proti desni): Zoran Janković (Lista Zorana Jankovića), Anže Logar (SDS + NSi + SNS), Milan Jakopovič (Levica). Spodaj (od leve proti desni): Marko Koprivc (SD), Dragan Matić (SMC) in Smiljan Mekicar (Dobra država).

© kolaž Mladine

Preliminarna anketa časnika Dnevnik pred prihajajočimi lokalnimi volitvami kaže na ogromno prednost sedanjega župana Ljubljane Zorana Jankovića pred vsemi protikandidati. Njegov najbližji zasledovalec, kandidat SDS, ki ima podporo še širih drugih desnih strank, Anže Logar, je daleč zadaj, ostalih kandidatov za župana prestolnice pa je prva javnomenjska anketa zaenkrat komaj zaznala. Prvi za Logarjem je kandidat Levice Milan Jakopovič.

Na vprašanje, katerega kandidata boste volili za župana Mestne občine Ljubljana, je 59,1 odstotka vprašanjih navedlo Jankovića, 18,2 odstotka vprašanih Logarja, 13 odstotkov pa jih je odgovorilo, da ne vedo. Vsi ostali kandidati so dobili manj kot 10 odstotkov; Milana Jakopoviča (Levica) bi volilo 3,3 odstotka vprašanih, da ne bi volili nikogar od naštetih, je odgovorilo 2,4 odstotka vprašanih, Dragana Matića (SMC) je navedlo 1,6 odstotka vprašanih, Tomaža Ogrina (Zeleni Slovenije), Marka Koprivca (SD) in Smiljana Mekicarja (Dobra država) pa bi volilo 2,5 odstotka vprašanih.

Predvolilna kampanja kandidatov za župana je sicer šele na začetku, pred njimi so še trije tedni nagovarjanja volivcev.

Pri časniku Dnevnik kalkulirajo, da bi moral tretji kandidat zbrati več kot deset odstotkov glasov, četrti pa vsaj nekaj odstotkov, da bi se lahko močno povečala verjetnost, da bi v Ljubljani po 16 letih spet imeli drugi krog volitev. Ob tem je treba sicer poudariti, da županskih volitev delitev na levi in desni pol ne zaznamuje tako močno, je pa gotovo to še vedno zelo pomemben dejavnik, še posebej v Ljubljani, ki tradicionalno voli leve stranke in leve kandidate. Na zadnjih državnozborskih volitvah je v prestolnici namreč slavila Levica. To se je pri anketi pokazalo tudi pri tokratnih volitvah v mestni svet.

Po anketi Ninamedie bi nameč na volitvah v mestni svet Lista Zorana Jankovića zbrala le dobrih 22 odstotkov glasov, kar je pol manj kot na volitvah leta 2014, Levico pa bi tokrat podprlo kar 10 odstotkov anketirancev, kar približno toliko kot listo SDS. Socialni demokrati bi dobili 7,6 odstotka, Stranka Alenke Bratušek 4,9 odstotka, DeSUS pa tri odstotke. Po tem scenariju bi moral Janković v koalicijo z Levico ali iskati podporo pri več strankah. Skoraj tretjina vprašanih, 28,2 odstotka, je dejala, da se še ne more odločiti, ne pove oziroma ne ve, katero stranko, ki kandidira v mestni svet, bi volila.

Anketo je za Dnevnik opravila agencija Ninamedia na vzorcu 369 vprašanih. Na časniku sicer poudarjajo, da zaradi majhnosti vzorca ankete ni mogoče jemati kot resno predvolilno napoved. Je pa začetek, ki nakazuje smer, kam bo plula predvolilna ladja.