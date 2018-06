Ljubljana je volila Levico

SDS je zmagala v vseh volilnih enotah in večini okrajev. Izjema je bila denimo prestolnica.

Koordinator stranke Levica Luka Mesec včeraj v štabu stranke v ljubljanskem KUD France Prešeren

Zmagovalka včerajšnjih parlamentarnih volitev stranka SDS je slavila v vseh osmih volilnih enotah in tudi večini volilnih okrajev. Najbolj prepričljivo so jo podprli volivci v volilni enoti Celje, najmanj volivcev pa je prepričala v volilni enoti Postojna. Le v nekaterih od 88 volilnih okrajev so volivci več glasov kot SDS namenili LMŠ, SD oziroma Levici.

SDS je po delnih neuradnih izidih najbolj prepričljivo zmagala v volilni enoti Celje, kjer so ji volivci namenili 28,9 odstotka glasov. Le malo manjši delež glasov, 28,3 odstotka, so SDS namenili v volilni enoti Ptuj.

V volilni enoti Kranj je za SDS glasovalo 25,2 odstotka volivcev, v volilni enoti Maribor pa 24,9 odstotka. Po podpori tej stranki sledijo volivci v volilni enoti Novo mesto (24,6 odstotka) in Ljubljana Bežigrad (23,6 odstotka). Najmanjšo podporo je SDS dobila v volilnih enotah Postojna (21,9 odstotka) in Ljubljana Center (22,6 odstotka).

SDS je zmagala tudi v večini od 88 volilnih okrajev, najbolj prepričljivo v Grosupljem, kjer so volivci z 39,3-odstotno podporo podprli prvaka stranke Janeza Janšo.

Levica je prepričala največ volivcev v Ljubljani, in sicer okrajih Ljubljana Center, Ljubljana Bežigrad, dveh okrajih Ljubljana Šiška in Ljubljana Moste Polje, pa tudi v enem od koprskih volilnih okrajev. Največ volivcev, 24,3 odstotka, jo je podprlo v okraju Ljubljana Center.

Le v nekaterih volilnih okrajih so volivci več glasov kot SDS namenili drugim strankam. Tako so v Kamniku, dveh domžalskih volilnih okrajih ter Zagorju od Savi volivci najbolj množično podprli LMŠ. V Kamniku, kjer se je za poslanski mandat potegoval predsednik LMŠ Marjan Šarec, je ta stranka dobila 36,4 odstotka glasov.

V Hrastniku, Laškem in Piranu je največ volivcev podprlo SD. Največ glasov je ta stranka dobila v Laškem, in sicer 24,2 odstotka.

Volilna udeležba na današnjih volitvah je bila 51,97-odstotna. Največ volivcev je na volišča prišlo v volilni enoti Ljubljana Center (56,15 odstotka), najmanj pa v volilni enoti Postojna (48,79 odstotka). Med posameznimi volilnimi okraji pa so volišča najbolj množično obiskali volivci v Kamniku, kjer jih je glasovalo 60,8 odstotka. Po drugi strani jih je najmanj glasovalo v Lendavi, le 42,3 odstotka.