Se boste v petek udeležili shoda za prihodnost? Natisnite si transparent!

#petkiZAprihodnost po svetu in v Sloveniji

V petek, 15. marca, bodo mladi po vsem svetu stavkali za podnebje. Boj za okolje je boj za njihovo prihodnost. Več v članku Vsi smo Greta v aktualni Mladini, poiščite pa tudi mestne plakate TAM-TAM po Ljubljani. Spodaj jih objavljamo, če jih želite deliti ali natisniti (pdf datoteko si lahko naložite tu). Več o mestnih plakatih TAM-TAM pa si lahko preberete na tej spletni povezavi (Mesto in plakat).

V petek, 15. marca, se tako obeta eden od največjih in najbolj pomenljivih okoljskih protestov zadnjega desetletja, tako po svetu kot tudi pri nas. Mladi bodo protestno zapustili šolske klopi in se zbrali na ulicah, kjer bodo od politikov zahtevali, da s konkretnimi dejanji zaustavijo nevarno segrevanje planeta. Navdahnjeni z aktivizmom mlade Švedinje Grete Thunberg, so se v preteklih mesecih po svetu množili podnebni protesti šolarjev, dijakov in študentov, tokrat pa mladi prvič združujejo moči po vsem svetu in organizirajo globalni podnebni štrajk. Pričakuje se stotine protestov v več kot 50 državah sveta.

V Sloveniji se bo podnebni shod zgodil v najmanj štirih mestih - v Ljubljani ob 11.55 na Kongresnem trgu, v Mariboru ob 11.55 na Grajskem trgu, v Kopru ob 11.55 na Titovem trgu in v Novem mestu ob 11.55 pred Planetom Tuš. Po najnovejših informacijah pa naj bi bili protesti tudi v Slovenskih Konjicah, Kamniku in Velenju.

Zemljevid protestov po svetu si lahko ogledate na tej spletni povezavi.