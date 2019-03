Na tisoče mladih tudi na protestih v Sloveniji

Mladi danes stavkajo za boljšo prihodnost na več kot tisoč lokacijah po svetu, tudi na sedmih v Sloveniji. Največ (nekaj tisoč) se jih je zbralo v Ljubljani.

Kongresni trg, Ljubljana

Danes v več kot 1000 mestih v več kot 80 državah po svetu mladi stavkajo za podnebje. Gre za enega od največjih protestnih shodov v zadnjem desetletju. Boj za okolje je boj za njihovo in našo prihodnost. Vstali so iz šolskih klopi, se zbrali na mestnih ulicah in skupaj pozivajo politike, naj s konkretnimi dejanji zaustavijo nevarno segrevanje planeta. Gibanje, ki ga je s svojim zgledom začela mlada Švedinja Greta Thunberg, se je razširilo med šolarje, dijake in študente, današnji shod pa je prvi globalni podnebni štrajk.

Pridružili so se jim tudi mladi v Sloveniji - v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novem mestu, Slovenskih Konjicah, Kamniku in Ormožu. Največ (nekaj tisoč) se jih je zbralo v prestolnici. Shod je okoli 12.30 krenil s Kongresnega trga po mestu, protestniki pa so se ustavili tudi pred parlamentom.

Na shodu v prestolnici so z glasnim protestom ter številnimi transparenti od politikov zahtevali odločne podnebne ukrepe. Sistemske namesto podnebnih sprememb, so pozvali in sporočili, da nimamo planeta B. Mladim - po ocenah organizatorja, gibanja Mladi za podnebno pravičnost, se jih je zbralo okoli 5000, so se pridružili tudi nekateri starejši. Eden od njih, igralec Andrej Rozman - Roza, jih je podprl celo z govorom pred zbrano množico: "Rodili ste se v svet goljufij, ki jih opravičujejo vse mogoče zgodbe in celo zakoni. Največja goljufija pa je postala denar, ki je podivjal."

Sprememba mora priti od nas, mladih, ker se na starejše ne moremo več zanesti, je zbrane nagovorila Reja Debevc. ki je ta teden na temo podnebnih sprememb govorila tudi s poslanci Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Kot je povedala, so jo politiki razočarali. "Sprememba mora priti od nas, mladih, ker se na starejše ne moremo več zanesti," je izpostavila.

Mladi bodo svoje zahteve najprej predali predsedniku vlade Marjanu Šarcu in nato še predsedniku državnega zbora Dejanu Židanu.

Mladi za podnebno pravičnost so na Facebooku zapisali, da lahko organizatorjem protesta pomagate tudi, če se protesta ne morete udeležiti, in sicer s prostovoljnimi poljubnimi donacijami, s katerimi bodo lahko financirali marsikateri račun za podnebni štrajk. Pošljete jim lahko zasebno sporočilo na Facebooku, oni pa vam bodo poslali navodila.

Več si lahko preberete v članku Vsi smo Greta in v naslovni temi aktualne Mladine Je Zemlja v k**cu?.

Zemljevid protestov po svetu je dostopen na tej povezavi.

Množica na Kongresnem trgu

