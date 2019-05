Volišča zaprta. Kaj bodo prinesli rezultati evropskih volitev?

Prvi rezultati evropskih volitev bodo znani po 23. uri. Vzporedne volitve na Madžarskem pa kažejo, da je Orbanova stranka tam prejela več kot polovico vseh glasov.

Rezultati vzporednih volitev v Nemčiji

© DW / YouTube

Ob 19. uri se je po državi zaprlo nekaj več kot 3000 volišč, na katerih so volivci lahko oddali glas na današnjih evropskih volitvah. Volja volivk in volivcev, ki so izbirali osem slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu (na voljo so bili 103 kandidati na 14 listah), bo znana po 23. uri, ko se bodo zaprla še zadnja volišča v EU, denimo v Italiji. Podatke o udeležbi bodo volilni organi objavljali sproti.

Znani pa so že podatki o volilni udeležbi do 16. ure, in sicer je do tedaj glasovalo 312.159 volivcev oziroma 18,31 odstotka vseh volilnih upravičencev. Koliko je bila volilna udeležba do 19. ure, bo znano kasneje, dogajanje v Evropskem parlamentu pa lahko v živo spremljate prek spleta na tej povezavi.

Na evropskih volitvah ima pravico glasovanja skoraj 430 milijonov volivcev, od tega okoli 1,6 milijona v Sloveniji.

Zanimiv podatek prihaja iz sosednje Madžarske. Po objavi vzporednih izidov, ki jih je objavil Pollster Nezopont, naj bi vladajoča stranka Fidesz madžarskega premierja Viktorja Orbana prejela kar 56 odstotkov glasov. Skrajna desnica je po rezultatu vzporednih volitev slavila tudi na Hrvaškem, kjer naj bi HDZ prejel več kot 24 odstotkov glasov. Nemčiji pa se je po rezultatu vzporednih volitev močno okrepila stranka Zelenih, v vodstvu pa je še vedno stranka kanclerke Angele Merkel. V Sloveniji vzporednih volitev tokrat ni bilo.

Ko bodo po 23. uri znani prvi rezultati, jih bo pokomentiral tudi urednik Mladine Grega Repovž.

zg8ONV1hMkk

wlmjKOBBinQ

vPlrfGNcQe0