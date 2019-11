Spolni napadi v Sloveniji dovoljeni

Zdravnik bo kazen za spolni napad na mladoletno pacientko odslužil na prostosti

Višje sodišče v Mariboru je potrdilo obsodilno sodbo zoper zdravnika Davorina Kolarića, ki je spolno napadel svojo 16-letno pacientko, ki je prišla po zdravniško opravičilo. Sodba je s tem postala pravnomočna. A spolni napadalec je (spet) dobil zgolj pogojno kazen. Torej kazen, ki zanj ne bo imela nobenih posledic.

Zdravnik je po pisanju časnika Večer v nasprotju z doktrino in pravili medicinske stroke z golimi prsti, brez rokavic, tipal dojke in ji razmikal sramne ustnice. S tem je zadovoljeval svoje spolne potrebe, je zdaj odločilo tudi višje sodišče. Dobil je kazen 18 mesecev zapora, pogojno. Če v naslednjih treh letih ne bo storil istovrstnega kaznivega dejanja in bil zanj tudi obsojen, bo »kazen« za spolni napad na mladoletnico »odslužil«. Sodišče pa mu ni izreklo ne zaporne kazni in ne (začasne) prepovedi opravljanja poklica, kar je zahtevalo tožilstvo.

Večina posiljevalcev, storilcev spolnega nasilja in spolnih zlorab ne gre v zapor, pač pa se mu izogne zgolj s pogojno obsodbo.

Takih primerov je v slovenski sodni praksi veliko. Večina posiljevalcev, storilcev spolnega nasilja in spolnih zlorab ne gre v zapor, pač pa se mu izogne zgolj s pogojno obsodbo. O tem smo pisali v aktualni številki Mladine (preberite članek Posiljevalci ne gredo v zapor).