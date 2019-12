Zadnjo besedo vedno znova gledamo zadnjič

Kinsey iz Poljanske doline

Oddaja, ki si želi ustvarjati konflikt, a ne preveč, poskuša pa tudi vzpostaviti debato, a še manj

Ker pametna, raznolika ženska mnenja veljajo za medijsko zapostavljena, smo tiho upali, da bo oddaja Zadnja beseda to popravila. Po skoraj letu dni predvajanja se še kar drži na programu. A je hkrati še en razlog, da delovni teden začnemo in končamo s spoznanjem, da smo se spet nategnili. Mnenja v panelu žensk se namreč sicer krešejo manj puhlo in dramatično kot v ameriškem ženskem šovu The View, nismo pa deležni debat, ki bi bile posebej v ponos kateremukoli od spolov.