Manca G. Renko: »Materinstvo je kompromis, in to velik«

IZJAVA DNEVA

"Ko sem bila mlajša, sem mislila, da je želja po otroku nekaj, kar se ti zgodi naravno, da pri določenih letih začutiš nek klic, željo, ki ji potem slediš. Pričakovala sem, da se mi bo okoli tridesetega zgodil premik v glavi; ali pa v telesu, zaradi katerega mi o materinstvu ne bo treba razmišljati, samo zgodilo se bo.

Skratka, odločitvi za materinstvo sem odvzemala sleherno intelektualno komponento, kakor da biti mati ni stvar odločitve in razmisleka, pač pa nekaj nagonskega, naravnega. Ampak nič takega se ni zgodilo. Nobenega klica divjine, nobene žgoče želje.

Zaznavati sem začela družbena pričakovanja, ta pa v meni že od otroštva zbujajo odpor in nelagodje. Da bi razdelala svoja čustva, sem se začela veliko ukvarjati s tem, pa ne sama, vse prijateljice se v zadnjih letih veliko pogovarjamo o tem, kaj bi z materinstvom izgubile in kaj pridobile.

Nekatere med nami imajo otroke, druge ne. A kar se mi zdi pomembno povedati, je predvsem to, da gre za razumsko odločitev, ki ni le dobra ali le slaba. Kompromis je, in to velik. Kompromis, ki je deležen bistveno premalo družbene teže in intelektualnega pripoznanja."

(Manca G. Renko, publicistka in umetniška direktorica festivala Fabula, v intervjuju za Metropolitan)