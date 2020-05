Nadzornica NLB ali ustavna sodnica?

V nadzorni svet NLB bo imenovana Verica Trstenjak

Verica Trstenjak

© Borut Krajnc

Delničarji »državne« NLB bodo čez mesec dni potrjevali nov/stari nadzorni svet. Edino novo ime je Verica Trstenjak. Gre sicer za pravnico z zavidanja vrednim življenjepisom, precejšnji del kariere pa je delala v tujini. V predlogu za njeno imenovanje piše, da gre za doktorico pravnih znanosti, bivšo generalno pravobranilko na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu ter profesorico za evropsko in civilno pravo. Trstenjakova pa ima, poleg pravniške, tudi precej manj znano a spoštovanja vredno politično kariero.

V času tretje vlade dr. Janeza Drnovška je bila državna sekretarka na ministrstvu za znanost in tehnologijo, ki ga je vodil Alojzij Marinček, minister iz kvote SLS. Naslednjo vlado je sestavil dr. Andrej Bajuk iz predstavnikov izključno desnih strank SDS in SLS + SKD in Trstenjakovi zaupal položaj generalne sekretarke vlade. Torej položaj, ki se zaupa res najbolj preverjenim političnim, strankarskim kadrom. V preostalih dveh desnih vladah, ki so jih sestavljale »pomladne« stranke oziroma SDS, SLS, SKD ali NSi, je bila ta odgovorna funkcija recimo zaupana Božu Predaliču, ki je mimogrede, to funkcijo prevzel tudi v sedanji vladi.

Številnim strokovnim referencam navkljub gre za politično jasno profilirano kandidatko. Še več, gre za strankarsko jasno profilirano kandidatko. Trstenjakova je bila recimo pred petimi leti, ko se je izbiral sodnik na Sodišču EU, kandidatka SDS. Predsednik republike Borut Pahor je ugodil želji te stranke in poslancem v izvolitev za eno funkcijo predlagal dva kandidata – aktualnega slovenskega predstavnika na tem sodišču Marka Ilešiča in Verico Trstenjak. Ker SDS tedaj v državnem zboru ni imela večine, Trstenjakova pa posledično ne dovolj visoke podpore za izvolitev, je od kandidature odstopila in okarala svoje preproste sonarodnjake: »Razmere v Sloveniji še niso dovolj napredne in sodobne, da bi večina pristojnih organov, čeprav gre za dva strokovna kandidata, podprla strokovno osebo z odmevno mednarodno kariero in ugledom, žensko in dajala prednost mladosti«.

No, par let kasneje, jeseni 2018, so bile so bile razmere po njenem mnenju očitno že dovolj sodobne. Njeno ime je namreč SDS mimo razpisa ponudila predsedniku Pahorju za ustavno sodnico. Predsednik je res hitro – drugače kot pri kandidatih, prijavljenih na poziv – ugotovil, da gre za primerno kandidatko, kar je bil očitno trenutek streznitve za tedanjo koalicijo pod vodstvom LMŠ. V nekaj urah se je na načelni ravni zedinila in uspela k (ponovni) kandidaturi nagovoriti profesorico na ljubljanski pravni fakulteti dr. Katjo Šugman Stubbs, ki se je leto pred tem že prijavila za to funkcijo, a je kandidaturo pozneje umaknila.

Kandidatura Trstenjakove za nadzornico NLB pa sicer ne pomeni, da se ne bo njeno ime pojavilo tudi v aktualnemu postopku izbire novega ustavnega sodnika ali sodnice. Izmed prijavljenih imen najbolj izstopa vrhovna sodnica Barbara Zobec, soproga nekdanjega ustavnega sodnika Jana Zobca, ki je nekoč na ustavnem sodišču že tvoril trdo jedro politične desnice. Zobčeva je na vrhovnem sodišču del prav tako trde linije simpatizerjev z SDS, kateri je pripadal tudi Marko Šorli, ki je bil na pred kratkim izvoljen za ustavnega sodnika kljub temu, da tedaj SDS ni imela večine v državnem zboru. Njeno ime izstopa predvsem zato, ker bo prav ona prva izbira SDS.

Če pa bi se glede izvolitve Zobčeve na mesto ustavne sodnice koalicijske stranke ne mogle zediniti, je na vrsti spet iskanje »rešiteljev« - kandidatov, ki se sploh niso prijavili na razpis. Tudi tokrat bi rešiteljica lahko bila Trstenjakova.