»Verjamem le šefu statistike, ki ga sam nastavim«

Vlada je čez noč in prvič v zgodovini Slovenije predčasno zamenjala generalnega direktorja državnega statističnega urada

Tomaž Smrekar, v.d. generalnega direktorja SURS-a

© RTVSLO

Po tistem, ko se je že zdelo, da so naknadni posegi v medijska anketna vprašanja, celo na način, ko nenadoma oba možna odgovora v njih nujno podpirata slovensko vlado, zgolj nekakšna groteskna parodija v slogu churchillovske domislice »Verjamem le statistikam, ki jih sam ponaredim«, smo zdaj deležni sistematične nadgradnje istega. Kateri statistiki bomo verjeli, če ne uradni, državni? Saj smo vendar končno postali evropski svetilnik! Torej?

Odstavili so direktorja statističnega urada

Ne bodi len, Janševa vlada in Matej Lahovnik, gospodarski adut predsednika vlade iz rokava, sta se lotila statističnega posla. Čez noč so razrešili generalnega direktorja državnega statističnega urada Bojana Nastava, čeprav je bil na petletni mandat komaj imenovan: nastavili so Tomaža Smrekarja.

Zakaj to počnejo, obstaja kakšen vsebinski motiv? Za RTV Slovenija je Smrekar pojasnil, da bo zdaj ena izmed njegovih prioritet spremljanje učinkov vladnih ukrepov za reševanja koronakrize. In še konkretneje:

»Nemogoče je, da bi 300 ljudi na statističnem uradu lahko to kakovostno analiziralo, kar pomeni, da pridejo tukaj nasproti raziskovalci, lahko govorimo o tej Lahovnikovi svetovalni skupini.«

Lahovnikovi bodo pomagali pri statistiki

Skratka, kaj bi 300 ljudi brez nove pomoči. Nenavadna izjava, iz katere sledi, da bo dajal Surs prednost navodilom Janše in Lahovnika ter delal, kar bo posebna svetovalna skupina od njih zahtevala.

Čeprav v zgodovini ustanove še nismo doživeli političnega posega v Surs, smo zdaj dočakali tudi to, pri čemer direktorja Nastava o odstavitvi sploh niso obvestili: Janša ga je z Aleksandro Pivec, Zdravkom Počivalškom in Matejem Toninom mimogrede razrešil na dopisni seji vlade nekaj dni nazaj; odločitev je začela veljati naslednji dan, »o razrešitvi sem izvedel v četrtek zvečer na spletni strani vlade, na zapisniku te seje,« je komentiral razrešeni Nastav.

Premislil si je

Kaj bodo Lahovnikovi počeli na statističnem uradu, bomo kmalu videli po izmerjenih podatkih. Janšev gospodarski varovanec sicer ni imel vedno dobrega mnenja o svojem šefu, nekoč ga je označil za inkvizicijskega izganjalca hudiča, uporabnika metod partijskega režima, ki povsod nastavlja svoje ljudi po vojaškem konceptu (očitno po njegovem ne na statističnem uradu?), deluje po načelu lojalnih partijskih kadrov, sistematično nadzira Šaleško dolino in končno preganja samega sebe. No, tudi Lahovnik ima pravico do tega, da si premisli glede svojih deskripcij.

Novinarka RTV Slovenija Eugenija Carl je poseg v statistični urad duhovito komentirala na Facebooku:

"Kmalu bodo to, da smo najboljši v koronafajtu, da vlado podpira 99,9% državljanov, da postajamo druga Švica, da nimamo korupcije, da je brezposelnost komaj opazna … tudi statistična dejstva."

Članek je bil prvotno objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES >>