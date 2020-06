Srbi v Sloveniji ogorčeni nad odločitvijo o Thompsonovem koncertu

"Kot krovna organizacija srbske narodne skupnosti v Sloveniji ministrstvo za notranje zadeve še enkrat pozivamo k tehtnemu premisleku in preklicu svoje sporne odločitve," so zapisali v Zvezi Srbov Slovenije

Zveza Srbov Slovenije je "z velikim ogorčenjem" sprejela odločitev ministrstva za notranje zadeve, da dovoli koncert hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona v Mariboru. V zvezi poudarjajo, da te koncerte redno spremljajo incidenti, katerih namen je razpihovanje sovraštva zoper pripadnike srbske, judovske in romske skupnosti.

"Še posebej neprijetno nas je presenetilo dejstvo, da je pristojno ministrstvo takšno odločitev sprejelo kljub jasnim in nedvoumnim opozorilom policije, da omenjeni dogodek predstavlja povečano tveganje za javno varnost ter navkljub dvakratni odločitvi Upravne enote Maribor, ki je odločbo o prepovedi koncerta sprejela na podlagi jasnih napotkov Upravnega sodišča Republike Slovenije," so v sporočilu za javnost zapisali v Zvezi Srbov Slovenije.

Po njihovih navedbah je nesporno dejstvo, da omenjeni glasbeni izvajalec v svojih pesmih propagira totalitaristično ustaško ideologijo in poveličuje zločine, ki so jih pripadniki ustaškega gibanja nad Srbi, Judi in Romi med drugo svetovno vojno izvrševali na območju t.i. Neodvisne Države Hrvaške. "Ravno na podlagi teh okoliščin so koncerti Marka Perkovića Thompsona strogo prepovedani v veliki večini držav članic EU, ki temeljijo na spoštovanju demokratičnih vrednot, vladavine prava in spoštovanja človekovih pravic," so dodali.

Posebej so poudarili, da koncerte omenjenega izvajalca redno spremlja množica incidentov in ekscesov, katerih namen je razpihovanje narodnega, verskega in rasnega sovraštva zoper pripadnike srbske, judovske in romske skupnosti. "To je v očitnem nasprotju s 63. členom Ustave Republike Slovenije, po katerem je protiustavno vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti," so opozorili.

"Pozivi, usmerjeni na predstavnike našega, kot tudi bilo katerega drugega naroda, so za nas zavržni, poskusi razpihovanja nestrpnosti pa neposredna kršitev slovenskih zakonov in ustave. Zato kot krovna organizacija srbske narodne skupnosti v Sloveniji ministrstvo za notranje zadeve še enkrat pozivamo k tehtnemu premisleku in preklicu svoje sporne odločitve," so dodali.

Thompsonov koncert v štajerski prestolnici je bil načrtovan že maja 2017, a ga je mariborska upravna enota na predlog policije dvakrat prepovedala, drugič v začetku letošnjega maja. Notranje ministrstvo pa je na podlagi pritožbe organizatorja Milana Trola ta teden odločitev upravne enote razveljavilo, kar je sprožilo številne ogorčene odzive.

Notranji minister Aleš Hojs je v izjavi za nekatere medije dejal, da je ustaštvo zavržno dejanje in da "nihče ne poveličuje nič v tem smislu", a da so na ministrstvu presodili, da je bil koncert organiziran z namenom zaslužka, ne pa izvajanja kaznivega dejanja. Zgolj intuicija ali indici, da bi morda lahko prišlo do kaznivega dejanja, po Hojsovih besedah "niso dovolj tehten razlog, da se tak koncert prepove".