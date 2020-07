Reševanje Plečnikovega stadiona

Organizacija Europa Nostra je Andreju Vizjaku, Vasku Simonitiju in Zoranu Jankoviću poslala pismo glede Plečnikovega stadiona v Ljubljani

Plečnikov stadion

Organizacija Europa Nostra je ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku, ministru za kulturo Vasku Simonitiju in ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću prejšnji teden poslala pismo, v katerem pojasnjuje svoja stališča o projektu Bežigrajski športni park in pripravljenosti za sodelovanje s slovenskimi upravnimi organi v iskanju rešitve. V pismu so zapisali, da je Plečnikov stadion pomemben primer športne in rekreacijske arhitekture v Evropi in tudi širše ter odličen primer mkegovega pristopa do arhitekture in urbanizma, ki vključuje tako klasične kot moderne elemente. Čeprav projekt Bežigrajski športni park (BŠP) predvideva ohranitev nekaterih delov originalnega objekta, bi bili po njihovem prepričanju le-ti povsem razvrednoteni z dograditvijo velikih novogradenj.

Pomembnost arhitekture Plečnikovega stadiona ni samo v treh arhitekturnih elementih, ki ga sestavljajo - obodnih zidovih, vhodnem stebrišču na vzhodu in glorieti na zahodu - ampak tudi v premišljenem oblikovanju okolice in zelenja. Izvedba projekta BŠP pa bi pomenila uničenje izvorne arhitekturne zasnove ter kršitev mednarodnih smernic za ohranjanje kulturnih spomenikov.

"Projekt BŠP torej ne sme dobiti gradbenega dovoljenja, saj bi to pomenilo uničenje in izgubo Plečnikovega stadiona, ki ni samo spomenik državnega pomena, ampak je pomemben tudi v širšem evropskem in svetovnem kontekstu," so zapisali.

Gradnja Bežigrajskega stadiona leta 1935

Dotaknili so se tudi projekta nominacije Plečnikovih stavbnih in urbanističnih del v Ljubljani na Unescov seznam svetovne dediščine ter izrazili prepričanje, da izločitev stadiona iz izbora in njegovo delno uničenje ni v skladu z nominacijo in da ta ne bo prepričljiva v smislu premišljenega nacionalnega pristopa k ohranjanju kulturne dediščine.

Po njihovem mnenju javna razprava za oceno vplivov projekta BŠP na okolje leta 2009 ni bila pravilno izvedena, saj jo je s pooblastilom Mestne občine Ljubljana vodil kar investitor. Zato priporočajo izvedbo ponovne odprte in transparentne javne razprave pod okriljem pristojnih slovenskih ustanov.

V pismu so izrazili prepričanje, da bo slovenska vlada, še posebej obe ministrstvi, vpleteni v postopek izdaje gradbenega dovoljenja, "z ravnanjem v okviru svojih pristojnosti in uporabo razpoložljivih pravnih sredstev ustavila nadaljevanje projekta BŠP ter se vključila v iskanje rešitve za ohranitev Plečnikove arhitekture v skladu z mednarodnimi standardi ohranjanja kulturne dediščine".

Mednarodna organizacija Europa Nostra je Plečnikov stadion za Bežigradom na seznam sedmih najbolj ogroženih spomenikov v Evropi za leto 2020 uvrstila marca. Stadion je za uvrstitev na omenjeni seznam nominiralo Društvo arhitektov Ljubljane.

Projekt BŠP poslovneža Joca Pečečnika, ki ga bodo gradili po načrtih biroja GMP iz Berlina, je trenutno v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja po integralnem postopku.

