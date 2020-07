Neprimerne zaščitne maske ogrožajo življenja

Urad Združenih narodov za droge in kriminal (Undoc) je v poročilu posvaril, da so zaradi zaščitnih mask in druge medicinske opreme, ki ni v skladu s standardi, ogrožena življenja

Zaščitne maske

Urad Združenih narodov za droge in kriminal (Undoc) je v poročilu posvaril, da so zaradi zaščitnih mask in druge medicinske opreme, ki ni v skladu s standardi, ogrožena življenja. Zaradi velikega povpraševanja in pomanjkanja opreme na trgu med pandemijo novega koronavirusa so se s prodajo neprimerne opreme okoristile predvsem kriminalne združbe. Undoc je v poročilu še posvaril, da se bodo kriminalne združbe osredotočile na prekupčevanje v povezavi s cepivom, ko bo to razvito.

Pri uradu so zaznali tudi porast kibernetskih napadov na kritično infrastrukturo. "Zdravje in življenja so ogroženi, ker kriminalci zlorabljajo krizo covida-19, da služijo na račun tesnobnosti družbe in povečanega povpraševanja po osebni zaščitni opremi in zdravilih," je dejala izvršna direktorica Ghada Waly. Mednarodne kriminalne združbe izkoriščajo luknje v nacionalnih zakonodajah in nadzoru, da na trg spravijo ponarejeno opremo.

Interpol je marca v okviru preiskave nezakonite spletne prodaje zdravil in medicinske opreme aretiral 121 ljudi po vsem svetu in zasegel večjo količino neprimernih in ponarejenih zaščitnih mask ter za okoli 12 milijonov evrov potencialno nevarnih farmacevtskih izdelkov.

V primerjavi s podobno operacijo Interpola iz leta 2018 so opazili 18 odstoten porast zasegov protivirusnih zdravil, ki niso imela potrdil, in več kot 100 odstoten porast zasegov klorokina brez potrdil.

Undoc je pozval k mednarodnem sodelovanju, krepitvi zakonskih okvirjev in poučevanju tistih, ki delajo na področju medicinskih produktov. "Le skupni pristop bo omogočil učinkovit odgovor," so dodali.

Poročilo temelji na preliminarni oceni informacij, ki so jih dobili od držav članic, svojih pisarn na terenu in drugih odprtih virov.