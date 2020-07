Kaj ima hitra moda skupnega z rasizmom?

Danes je nov dan

Pandemija je razkrila še en oduren obraz hitre mode. Jasno je, da ta živi od kolonialne zapuščine izkoriščanja poceni delovne sile v državah, ki so daleč od oči in s tem daleč od srca, "preseneča" pa, da se to dogaja tudi na evropskih tleh.

V Angliji te dni dviga prah fast-fashion gigant Boohoo. Njegovi tekstilni obrati v Leicestru so obratovali med karanteno, kar je pripomoglo k izbruhu Covid-19 v tem mestu. To pa še ni vse: delavci, pogosto pripadniki etničnih in/ali rasnih manjšin, so plačani daleč pod minimalno urno postavko, mnogi med njimi delajo ilegalno.

Medtem ko so velike znamke izražale podporo gibanju Black Lives Matter, razglašale svojo zavezo raznolikosti in spoštovanju človeških življenj, so s tem performativnim dejanjem le zakrivale svoj resnični obraz in skušale zaslužiti še več. Obenem pa so s preklicom naročil ogrozile milijone življenj delavcev po svetu.

Ko naslednjič zaviješ v takšno trgovino, naj ti bo jasno, da je cena poceni majice dosti višja od tiste na etiketi!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.