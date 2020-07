Plonklistek za kinopredstave na prostem

Izbor filmskih projekcij, ki bodo poleti na ogled pod milim nebom

Letni kino Slovenske kinoteke na Muzejski ploščadi v Ljubljani

© Borut Krajnc

Poletno vreme omogoča izvedbo nekaterih kulturnih prireditev na prostem, saj tistih v zaprtih prostorih zaradi odločb vlade večinoma ni mogoče izpeljati. Med tistimi, na katerih je verjetno najlažje upoštevati trenutne higienske ukrepe NIJZ za preprečevanje širjenja epidemije, so filmske projekcije, ki bodo v različnih oblikah potekale po vsej Sloveniji. Izbrali smo nekaj najvidnejših po posameznih regijah. Večina jih je brezplačnih, ker bodo na prostem, pa bo mogoče nekatere spremljati tudi ob pijači. V ospredju so umetniški filmi evropske produkcije, največkrat pa bo predvajan korejski Parazit – prvi film, ki je hkrati prejel oskarja za najboljši film in najboljši tujejezični film.