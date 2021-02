Objavljamo interne vladne dokumente

Načrt okrevanja

Konec decembra je vlada v Bruselj poslala slovenski osnutek načrta za okrevanje – plan, kako bo naša država v prihodnjih letih potrošila 5 milijard evrov evropskih subvencij in posojil. Končni načrt mora vlada Evropski komisiji poslati do 30. aprila. O slovenskem načrtu, ki je brez vizije ali rdeče niti in s katerim so nezadovoljni tudi v komisiji, pišemo v aktualni Mladini. Ostale EU države so osnutke svojih načrtov že objavile, slovenska vlada pa, čeprav je osnutek načrta že sprejela, dokumente skriva. Na njih je prilepila oznako interno.

Ker raziskovalne institucije, razvojne agencije, nevladne organizacije, občine, sindikati in delodajalske organizacije kljub prošnjam teh dokumentov ne dobijo, smo se na Mladini odločili, da jih objavimo in s tem sprožimo javno razpravo. Po našem prepričanju je njihova objava nujna, saj se približuje skrajni rok, ko bo ta izjemna priložnost – zaradi nje je pravkar tudi padla italijanska vlada – kmalu izgubljena.

Objavljamo štiri dokumente, osnutek načrta in še opis investicij znotraj »digitalne transformacije javne uprave«, mejnike projekta in predvidene finančne instrumente.

