100 milijonov evrov za ozelenjevanje, hlajenje in senčenje

Mesto Dunaj želi preprečiti toplotne otoke, do leta 2040 pa celo postati ogljično nevtralno

Ozelenitev fasade

© Wiener Wasser, Novotny

Mesto Dunaj bo v naslednjih petih letih svojim okrožjem namenilo 100 milijonov evrov za subvencioniranje različnih okoljskih projektov, kot so ozelenjevanje, hlajenje, senčenje ter urejanje vodnih in zelenih površin. S tem želi preprečiti toplotne otoke, do leta 2040 pa celo postati ogljično nevtralno.

"Skupaj z dunajskimi okrožji želimo zagotoviti boljšo kakovost življenja na javnih površinah, preživljanje časa v parkih in na drugih zelenih površinah pa z več drevesi, vodnimi elementi, pitniki in senčili narediti še bolj privlačno", poudarja mestni minister za podnebje Jürgen Czernohorszky.

Jürgen Czernohorszky,

mestni minister za podnebje

Dunaj velja za eno izmed evropskih prestolnic, ki jih klimatske spremembe najbolj ogrožajo. zato bo svojim okrožjem do leta 2025 vsako leto namenila 20 milijonov evrov za subvencije različnih projektov, kot so ozelenjevanje, hlajenje, zmanjševanje betonskih površin, senčenje ter urejanje novih parkov in vodnih površin. Gre za doslej najobsežnejši program subvencij za okoljske rešitve v zgodovini Dunaja.

Avstrijska prestolnica je v akciji "Manj asfalta in več zelenja" marca letos k sodelovanju povabila tudi meščane, naj do 16. maja predložijo svoje ideje za urejanje dunajskih trgov in ulic. Razpisali so tudi natečaj za arhitekte, urbaniste, oblikovalce in umetnike iz vse Evrope, da bi našli najboljše idejne rešitve za ozelenitev mesta. Zelene ulične svetilke in strehe ter vertikalni vrtovi so le nekatere izmed številnih izvirnih idej tega natečaja. Strokovna žirija bo izbrala inovativne koncepte, ki jih bo mogoče realizirati v praksi, meščani pa bodo s spletnim glasovanjem izbrali najboljše rešitve.

Za preprečevanje toplotnih otokov na Dunaju skrbijo s številnimi ukrepi. Stalno povečujejo število parkov in po mestu vsako leto posadijo 4.500 novih dreves. S subvencijami do 5.000 evrov na projekt spodbujajo ozelenitve fasad, streh in notranjih vrtov. Ker pa je za boj proti klimatskim spremembam potrebno tudi zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida, bodo dunajska javna podjetja Wiener Stadtwerke do leta 2025 dve tretjini svojih investicij oz. 4,25 milijard evrov namenila projektom varovanja podnebja, vse od izgradnje omrežja podzemne železnice do obnovljivih virov energije.