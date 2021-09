Krek: »Morda včasih kaj prehitro rečem, a časi so taki, da ni dosti časa za razmišljanje«

IZJAVA DNEVA

"Potreboval sem kar nekaj časa, da sem postavil stvari, kot je prav. V nekem trenutku sem dojel, da ne gre za Milana Kreka kot strokovnjaka proti ostalim, ampak da so me postavili v politični kontekst. Jaz pa nikoli nočem biti v političnem kontekstu, ker ni dober za ljudi. Ljudje morajo poslušati stroko, politika je vedno interpretacija stroke. Jaz še vedno nadaljujem tako, da govorim strokovno. Morda včasih kaj prehitro rečem in je to tudi nerazumljivo, a časi so taki, da ni dosti časa za razmišljanje in cincanje, treba je ukrepati in treba je zelo hitro ukrepe sprejemati. Zato imam dosti nasprotnikov med anticepilci in političnimi veljaki. Ko si na taki poziciji, je to visoka gora, ki sprejema vse strele."

(Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), v oddaji Intervju na TV Slovenija o tem, da je potreboval kar nekaj časa, da se je privadil na kritike, ko je prispel v Ljubljano)