Suspendirali okoli 3000 necepljenih zdravstvenih delavcev

Zdravstvena oskrba po besedah francoskega ministra za zdravje kljub temu poteka nemoteno

V Franciji so suspendirali okoli 3000 zdravstvenih delavcev, ker se do roka, ki se je iztekel v sredo, niso cepili proti covidu-19. Zdravstvena oskrba po besedah francoskega ministra za zdravje Olivierja Verana kljub temu poteka nemoteno.

"V sredo je bilo okoli 3000 zaposlenih v zdravstvenih in zdravstveno-socialnih ustanovah, ki še niso bili cepljeni, obveščenih o suspenzu," je danes za francoski RTL radio povedal Veran. Poleg tega je več deset zaposlenih dalo odpoved, ker se ne želijo cepiti, je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Pojasnil je, da je v Franciji 2,7 milijona zdravstvenih delavcev, in zagotovil, da zdravstvena oskrba poteka nemoteno. Večina suspenzov je začasnih, med njimi pa veliko večino predstavljajo uslužbenci podpornih služb.

V Franciji lahko od srede zaposleni v bolnišnicah, domovih za starejše, tisti, ki nudijo pomoč na domu, gasilci in reševalci, delo opravljajo, samo če so bili cepljeni proti covidu ali pa so to bolezen nedavno preboleli. To so določili z zakonom, sprejetim v začetku avgusta. Suspendiranim ne izplačajo plače.

Francoska agencija za javno zdravje je pretekli teden ocenila, da ni cepljenih približno 12 odstotkov osebja v bolnišnicah in okoli šest odstotkov zdravnikov v zasebnih ordinacijah.

V državi je sicer z vsemi potrebnimi odmerki proti covidu-19 cepljenih 70 odstotkov ljudi. 74 odstotkov jih je prejelo najmanj en odmerek.

