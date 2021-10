Vlada v torek in sredo v Ljubljani omejila gibanje

Poleg prestolnice bo zaradi napovedanih protestov omejeno gibanje tudi v Kranju in na Bledu

Sredin protivladni protest na Celovški cesti v Ljubljani

© Luka Dakskobler

Janševa vlada je v luči napovedi novega množičnega protivladnega protesta in pred vrhom EU-Zahodni Balkan na današnji dopisni seji sprejela sklep, s katerim je naložila policiji, da zaradi "velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda" z odredbo omeji ali prepove gibanje na območjih ali javnih mestih v Ljubljani, na Bledu in Predosljah v okolici Brda pri Kranju.

V Slovenijo namreč v torek prihajajo voditelji držav EU in Zahodnega Balkana, ki se bodo sestali na Brdu pri Kranju. V torek bo neformalna večerja voditeljev članic EU, vrh EU-Zahodni Balkan pa v sredo. Medtem stranka Resni.ca napoveduje nove množične protivladne proteste, njen predsednik Zoran Stevanović pa je namignil tudi na možne blokade cest. Minulo sredo so protestniki na shodu, na katerega je vabila ta stranka, v Ljubljani za nekaj časa blokirali promet na Celovški cesti in ljubljanski obvoznici, policija pa je uporabila vodni top in solzivec.

Zakon o nalogah in pooblastilih policije v 9. členu predvideva, da lahko vlada ob veliki verjetnosti hujših kršitev javnega reda na predlog ministra za notranje zadeve naloži policiji, da z odredbo omeji ali prepove gibanje na določenih območjih, določenih krajih ali na javnih mestih oziroma prepove nastanitev v določenem kraju ali zapustitev določenega kraja.

"Ukrep sme trajati največ sedem dni, z izvajanjem ukrepa pa se preneha takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil odrejen," piše v zakonu. Glede na sklep vlade naj bi omejitev gibanja veljala v torek in sredo.

Sredin protivladni protest na Celovški cesti v Ljubljani

© Luka Dakskobler

Odredba je dokončna. Zoper odredbo je dopustno vložiti tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloča prednostno. Tudi vrhovno sodišče o morebitni pritožbi zoper sodbo upravnega sodišča odloča prednostno, še navaja zakon.

Omenjeni člen zakona bo predvidoma aktiviran prvič v samostojni Sloveniji. Vlada bo sklep objavila v uradnem listu.

Miroslav Žaberl s fakultete za varnostne vede je za portal MMC Radiotelevizije Slovenija dejal, da mora vlada ob aktivaciji navedenega zakonskega člena dokazovati veliko verjetnost (zdaj, zdaj se bo zgodilo ...) hujših kršitev javnega reda. "To enostavno pomeni dokazovanje, da je situacija tako resna, da policija z moštvom in sredstvi, ki jih ima na razpolago, brez aktivacije tega ukrepa ne more vzpostaviti reda, skoraj zagotovo pa se pričakujejo hujše eskalacije," je pojasnil.