Zabava zdravstvene ministrice vlade v senci

Predstava Party slovite Sally Potter govori o zasebni zabavi političarke, ki je pravkar dosegla najvišjo točko svoje kariere – postala je ministrica za zdravstvo vlade v senci

© Peter Uhan

Na Velikem odru SNG Drama Ljubljana bo v sredo, 26. januarja ob 20. uri premiera prve slovenske uprizoritve drame Party, ki jo je po svojem celovečernem filmu napisala slovita britanska scenaristka in režiserka Sally Potter. Črno komedijo je režiral Ivica Buljan, ki je tokrat v prvi plan postavil osebnosti igralcev.

Sally Potter je znana predvsem po svojem filmskem opusu. Celovečerni film, s katerim je zaslovela, je Orlando (1992) po romanu Virginie Woolf s Tildo Swinton v glavni vlogi. Je tudi avtorica Gneva (Rage, 2009), prvega v zgodovini filma, ki je bil premierno (v sedmih delih) predvajan na mobilnih telefonih.

Njen film Party, za katerega je napisala tudi scenarij, je bil premierno predvajan februarja 2017 na filmskem festivalu Berlinale, na katerem so ga kot najboljšega nagradili nemški filmski kritiki, kmalu zatem, novembra istega leta, pa je bil uvrščen tudi na festival Liffe v Ljubljani (z naslovom Zabava). Film je posnet v črno-beli tehniki; prizorišče je omejeno na nekaj prostorov ne preveč razkošnega londonskega stanovanja višjega srednjega razreda; trajanje je za žanr celovečernega filma razmeroma kratko, dobrih 70 minut, in vtis je, da gledamo dogajanje v realnem času; oseb je sedem in vseh sedem vlog je oblikovala vrhunska mednarodna igralska zasedba (2 Britanki, 1 Britanec, 2 Američanki, 1 Irec in 1 Švicar).

Odrsko priredbo (2018) filma, ki ga je recenzent ugledne ameriške revije za filmsko umetnost Variety primerjal z dvema filmoma, z Kdo se boji Virginie Woolf? Mika Nicholsa po igri Edwarda Albeeja in z Diskretnim šarmom buržoazije Luisa Buñuela, je napisala avtorica sama.

Party na svojem domu priredi Janet, ki je pravkar dosegla najvišjo točko svoje politične kariere – postala je ministrica za zdravstvo vlade v senci. Z možem, znanstvenikom, povabita na slavje najožji krog prijateljev: Janetino najbližjo zaupnico z njenim možem, Janetino prijateljico, ki je profesorica t. i. ženskih študij, z njeno nosečo ženo, ki je znamenit chef, in Janetino sodelavko z njenim možem, privlačnim mladim finančnikom, ki pa pride brez žene in napove, da se jim bo ta pridružila pozneje.

"Duhoviti, inteligentni, kot blisk hitri dialogi se dotaknejo tem, kakršne pričakujemo v krogu izobraženih, razgledanih in elokventnih oseb z artikuliranimi stališči: politike, krize zdravstvenega sistema, demokracije, feminizma … Njihov racionalni in kultivirani modus pa preglasijo emocije, ko Janetin mož izbere prav ženin party za razkritje dveh dejstev: da je na smrt bolan ter da se bo ločil od žene in svoje preostale dni preživel z omenjeno Janetino sodelavko. Njegovo zdravstveno stanje in neslutena odločitev usodno vplivata na vse zbrane. Naraščajoča napetost nadaljnjega razvoja dogodkov, novih razkritij in priznanj, predvsem pa spoznanja o krhkosti navidez še tako trdnih odnosov in močnih zavezništev, kulminira v presenetljivem finalnem obratu, ki pa mu je detektivsko pozornejši gledalec lahko že prej prišel na sled," je zapisala dramaturginja Mojca Kranjc.

V predstavi nastopajo: Nataša Barbara Gračner, Marko Mandić, Polona Juh, Igor Samobor, Zvezdana Mlakar, Saša Pavlin Stošić in Timon Šturbej.

Prevajalka: Tina Mahhota, umetniški sodelavec: Robert Waltl, dramaturginja: Mojca Kranjc, scenograf: Mark Požlep, kostumografinja: Ana Savić Gecan, skladatelj: Mitja Vrhovnik Smrekar, oblikovalca svetlobe in videa: son:DA in Toni Soprano Meneglejte, lektor: Arko.