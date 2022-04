Nacionalizacija zasebnega interesa

Kako iz dveh zasebnih zavodov ustanoviti javno univerzo? Četrto v Sloveniji?

Novo mesto si želi že drugo univerzo, ena izmed njenih ustanovnih članic (Fakulteta za informacijske študije) pa študente išče na izobraževalnih sejmih v državah nekdanje Jugoslavije (fotografija je nastala na predstavitvi v Skopju).

V Novem mestu obstaja Fakulteta za industrijski inženiring, ustanovila sta jo novomeški šolski center in občina. Gre za zasebni izobraževalni zavod s študijskimi programi, povezanimi z inženiringom in avtomobilsko industrijo. Fakulteto v letošnjem letu obiskuje 105 študentov, šolnina pa znaša med 2580 in 4200 evrov, odvisno od stopnje študija. Vladni poslanci imajo s fakulteto velike načrte, prizadevajo si, da bi jo preoblikovali v javni zavod, v predlogu je za preoblikovanje predvidenih 1,6 milijona evrov.