Vzporedna univerza

Nastal je raziskovalni center Rudolfovo in nastaja novomeška univerza ali kako vlada Borutu Rončeviću in drugim političnim podpornikom deli milijone evrov za nepotrebne visokošolske in raziskovalne ustanove

Na Shodu za znanost so opozorili, da je Slovenija še vedno država, ki med vsemi državami EU vlaga najmanjši delež javnih sredstev v znanost, razvoj, inovacije in visoko šolstvo. A hkrati z že tako pičlimi sredstvi ravna neodgovorno, razdeljuje jih po političnih kriterijih.

© Borut Krajnc

Borut Rončević je človek številnih sposobnosti in funkcij, takšen visokošolski Franci Matoz. Diplomiral je leta 1997 na ljubljanski Fakulteti za družbene vede, bil je nekaj časa tudi raziskovalec, plodno je sodeloval s profesorjem dr. Franetom Adamom. V času prve Janševe vlade se je umaknil z javne fakultete in s pomočjo politike zajadral v vode zasebnega visokošolskega podjetništva. Sodeloval je pri ustanovitvi več zasebnih fakultet družboslovne smeri, ki so financirane z javnim denarjem.