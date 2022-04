Korupcija

Sporne poteze ministra za okolje Andreja Vizjaka in njegovega plitvega kadrovskega bazena

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak /

© Borut Krajnc

Februarja lani je Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) objavila javni razpis za gradnjo odlagališča radioaktivnih odpadkov z ocenjeno vrednostjo 43,4 milijona evrov brez DDV. Prijavili so se trije ponudniki, na koncu je v igri ostal le eden. To je bil konzorcij podjetij Riko Janeza Škrabca, Kolektor CPG Stojana Petriča in CGP Darija Južne, prijatelja ministra Andreja Vizjaka. Konzorcij je za izvedbo projekta januarja letos zahteval 148,4 milijona evrov brez DDV, torej 3,4-krat toliko, kot je znašala ocenjena vrednost.