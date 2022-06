Bobnarjeva kupila nove brzostrelke

Od ministra Hojsa podedovana javna naročila

Dobro opremljeni slovenski policist

© Željko Stevanić

Med prvimi pogodbami, ki jih bo podpisala nova ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar, sta pogodbi za »nakup in dobavo brzostrelk in aktivnih glušnikov s pripadajočo opremo« ter »za nabavo oborožitvene opreme in prisilnih sredstev«. Gre za naročili, »podedovani« od predhodnika, notranjega ministra Aleša Hojsa.

Podatka, koliko brzostrelk je Policija nabavila in za kaj jih sploh uporablja, na ministrstvu ne razkrivajo. Naročilo je bilo za 282 tisoč evrov oddano podjetju Group 22, ki ga je ministrstvo povabilo k oddaji ponudbe; gre namreč za specifično nabavo, kjer ni vrste konkurenčnih dobaviteljev in ni bil objavljen klasičen javni razpis. Podjetje Group 22, ki je v lasti Tomaža Habinca, deluje dvajset let, njegove stranke so »policija, vojska, zdravstvo, varnostne službe, športni strelci in lovci«. Ljubljansko podjetje je po podatkih baze Erar od leta 2004 do zdaj prejelo skupaj 20,7 milijona evrov javnega denarja, od tega skoraj 14 milijonov evrov od ministrstva za obrambo in 4,6 milijona evrov od ministrstva za notranje zadeve. Pomenljiv je podatek, da je od omenjenih 20,7 milijona evrov skoraj polovico prejelo v času bivše vlade. Brzostrelke v poročilih policije sicer niso omenjene, so pa navedene pri vojski – kot del opreme vojaške policije z opisom »masa: 3.100 g prazna, dolžina: 690 mm, hitrost: 800 nabojev/minuto« in namenom »za osebno zaščito policistov ter za posebne naloge specialne policije (PEST)«.

V zvezi z javnim naročilom za nabavo oborožitvene opreme in prisilnih sredstev, ki ga je prav tako že na začetku aprila odobril bivši minister, pa bo ministrica Bobnarjeva podpisala pogodbe s štirimi podjetji. Vsa so v zadnjih letih za omenjena ministrstva (obrambno in za notranje zadeve) že izvedla dobave opreme, vredne več milijonov evrov. Dokumentacija razkriva, da končne dogovorjene dobave pri vseh štirih podjetjih celo rahlo presegajo prvotno predvidene količine. Tako bo podjetje Perigon za dobrih 171 tisoč evrov dobavilo 950 »palic s pravokotnim ročajem« in 840 »zložljivih palic s tokom«, podjetje Koptex bo za skoraj 41 tisoč evrov zagotovilo 1395 kosov »pasnih nosilcev z držalom za tonfo (policijska palica)«, podjetje Lab Commerce bo dobilo 73 tisoč evrov za 40 tisoč kosov »plastičnih zateg za hitro vezanje«, podjetje Bene commerce pa bo za dobrih 176 tisoč evrov dobavilo lisice s potrebno opremo, med drugim 5200 pripadajočih ključkov.

Ob vsem gre spomniti, da je notranja ministrica Bobnarjeva, ki je bila v Šarčevi vladi generalna direktorica policije, na zaslišanju za ministrsko funkcijo večkrat ponovila, da je zaupanje veliko pomembnejša valuta od solzivca in vodnega topa.