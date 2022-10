»Zahod se utrjuje, vloga ZDA na stari celini se spet krepi in Nato doživlja renesanso«

IZJAVA DNEVA

"Vsaj v kontekstu posledic vojne sta za EU nujna resen geopolitični razmislek in navezovanje na širši evropski prostor. Zahod se utrjuje, vloga ZDA na stari celini se spet krepi in Nato doživlja renesanso. EU bi vzhodnim sosedam in Balkanu morala zagotoviti jasno perspektivo tesnega sodelovanja. To vse bi dajalo težo Evropske politične skupnosti. Po drugi strani se Unija sredi energetske krize spet spopada z opaznejšimi notranjimi trenji. Veliki načrti Nemčije za pomoč domačemu gospodarstvu so v državah, kot so Francija, Italija in Španija, povzročili veliko negodovanja."

(Novinar Peter Žerjavič o vrhu Evropska politična skupnosti v Pragi, ki povezuje več kot 40 držav z različnimi interesi in vrednotami; via Delo)