Golob: Ni kandidata za naslednika Tatjane Bobnar

Očitki zdaj že nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar so predsenika vlade Roberta Goloba presenetili, zato tudi še nima izbranega njenega naslednika

Robert Golob

© Borut Krajnc

Premier Robert Golob je za 24ur zvečer na POP TV povedal, da do pred 10 dnevi sploh ni vedel, da je kakšen problem glede domnevnih političnih pritiskov na policijo. Očitki zdaj že nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar so ga presenetili, zato tudi še nima izbranega njenega naslednika. Bo pa primarno strokovnjak, je napovedal premier.

Po Golobovih besedah sta se mu Tatjana Bobnar in Boštjan Lindav predstavila 31. maja, dan pred nastopom mandata nove vlade in pred njunim imenovanjem na mesto ministrice in v. d. generalnega direktorja policije. Takrat sta mu tudi predstavila program depolitizacije policije, ki ga je navdušil, je dejal za POP TV.

Po pol leta je vprašal, zakaj ta program še ni končan. Ker je po njegovi oceni izvajanje programa potekalo prepočasi, se je odločil, da bo Lindavu podaljšal mandat v. d. generalnega direktorja z enakimi pooblastili, in ga ne bo imenoval za polni mandat. "Naloga vlade, ne samo predsednika vlade, je, da se program, ki je bil ne nazadnje potrjen na volitvah pred imenovanjem vlade in v vladi sami, izpelje. In še enkrat, gospod Lindav ima vsa pooblastila in jaz verjamem, da bo ta program tudi pripeljal do konca, ker ni nobenega razloga, da ne," je zatrdil Golob.

Robert Golob

Kot je dodal, ga je zmotilo, da do pred 10 dnevi v vladi niti niso vedeli, da je kakšen problem, saj se o tem sploh niso pogovarjali. Ob tem je poudaril, da se morajo v politiki med sabo pogovarjati, še posebej najožji sodelavci. "Če se mi, ki smo odgovorni za državo, med sabo ne znamo pogovarjati o tem, kaj nas moti, ampak to tiščimo v sebi, potem pa eksplodiramo in še sami ne vemo, zakaj smo eksplodirali, to je nezrelo," je ocenil premier.

Kot je pojasnil, še nima kandidata za novega notranjega ministra. "Ker nihče v vladi ni vedel, da obstaja problem, se tudi nihče ni ukvarjal s kadrovanjem. "Kandidat bo primarno strokovnjak, ki se bo pa zavedal, da ko vstopiš v politiko, prenehaš biti strokovnjak in postaneš politik," je poudaril Golob. Po njegovem mnenju moraš razumeti, da se moraš v politiki pogovarjati, ne pa tiščati v sebi.

DZ se je danes že seznanil z odstopom Tatjana Bobnarj in za vodenje notranjega ministrstva začasno imenoval ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik. Golob je sicer v zvezi s tem danes na seji DZ odgovrajal na poslanska vprašanja. Zagotovil je, da nihče tako iz njegovega kroga kot tudi ne iz katerega koli kroga Gibanja Svoboda ni vplival ali poskušal vplivati na kakršne koli kadrovske posege v policiji. Vsa poročila policije po njegovih besedah jasno izkazujejo, da v tem mandatu na policijo ni bilo nobenih političnih pritiskov.