Realnost duševnega zdravja otrok

Čas je, da se preseže zgolj medicinski model obravnave duševnega zdravja otrok

© Borut Krajnc

Sedanji in prihodnji čas bosta terjala od človeka vse več mentalnih sposobnosti in zmogljivosti – sposobnosti prilagajanja naglim spremembam, obvladovanja novih izzivov, iznajdljivosti in hitrosti. V času neoliberalnih vrednot socialne tekme tudi vse več zmogljivosti in sposobnosti za izpolnjevanje zahtev šole, delovnih mest, družbe.