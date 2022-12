Zakaj se nekateri tako razburjajo ob ugotovitvi, da je treba jesti manj mesa?

Politika in meso

Predsednik vlade Robert Golob pred evropskimi poslanci: »Mislim, da moramo porabiti manj mesa.«

© Profimedia

Vlada je na začetku decembra ustanovila strateški svet za prehrano. Povsem logičen ukrep, če upoštevamo zdravstveno, okoljsko in podnebno stvarnost. Ustanovitev sveta naj bi bila »korak k celovitemu pristopu na področju prehrane, saj bo na podlagi strokovnih smernic pripravljal predloge in usmeritve za bolj zdravo in uravnoteženo prehranjevanje kot tudi trajnostni vidik pridelave hrane«.