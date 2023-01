Protikoronski ukrepi v ZDA / »Nenaden konec razglasitve izrednih razmer bi povzročil kaos«

Zakonodajalci so že odpravili elemente izrednih razmer, zaradi katerih je bilo med pandemijo zavarovanih več milijonov Američanov. Razvoj cepiv in zdravil pa se bo po 11. maju umaknil iz neposrednega upravljanja zvezne vlade.

Izredne razmere zaradi pandemije covida-19 se bodo v ZDA končale 11. maja, je ameriški predsednik Joe Biden v ponedeljek sporočil kongresu. Vse s pandemijo povezane ukrepe bodo odpravili tri leta po tem, ko je novi koronavirus zajel ves svet.

Z ukinitvijo izrednih razmer in izrednih ukrepov na področju javnega zdravja bi se uradno prestrukturiral zvezni odziv na covid-19, tako da bi se virus obravnaval kot endemična grožnja javnemu zdravju, ki jo je mogoče obvladovati v okviru običajnih pristojnosti agencij. Obravnavali bi ga kot vsak virus gripe, proti kateremu se lahko ljudje vsako leto prostovoljno cepijo.

Izredne razmere v javnem zdravstvu je januarja 2020 prvi razglasil minister za zdravje v vladi Donalda Trumpa, Alex Azar. Trump je izredne razmere po ZDA potem razglasil marca 2020. Biden je izredne razmere od nastopa mandata januarja 2021 večkrat podaljšal.

Bela hiša je sporočila, da Biden načrtuje, da bo izredne razmere v javnem zdravstvu in na splošno še za kratek čas podaljšal, da se iztečejo 11. maja.

"Nenaden konec razglasitve izrednih razmer bi povzročil kaos in negotovost v celotnem sistemu zdravstvenega varstva - za države, bolnišnice in zdravniške ordinacije ter, kar je najpomembneje, za desetine milijonov Američanov," je sporočil urad za upravo in proračun Bele hiše.

Po podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je od leta 2020 zaradi covida-19 v ZDA umrlo več kot 1,1 milijona ljudi.

Kongres je že omilil izredne razmere na področju javnega zdravja, ki so imele najbolj neposreden vpliv na Američane. Republikanci že več mesecev zavračajo zahtevo Bidnove vlade po dodatnih milijardah dolarjev za razširitev brezplačnih cepiv in testiranj za covid-19.

Cepiva po odpravi izrednih razmer ne bodo več zastonj, prav tako tudi ne več testiranja. Stroški cepiv in testov bodo narasli, ko jih vlada več ne bo kupovala. Pfizer bo denimo za odmerek cepiva zaračunaval 130 dolarjev. Zavarovalnice kot vedno ne bodo krile vseh stroškov. Država tudi ne bo pomagala bolnišnicam s stroški zdravljenja bolnikov s covidom-19.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v ponedeljek sporočila, da novi koronavirus ostaja izredno nevaren za svetovno zdravje, čeprav je ključni svetovalni odbor skupine ugotovil, da se pandemija morda približuje točki preloma, ko lahko večja odpornost zmanjša število smrtnih primerov, povezanih z virusom.

