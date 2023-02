Britanski vojaški strokovnjaki / »Rusija nima zadosti streliva in sil«

Po ocenah britanskih vojaških strokovnjakov ruske sile na fronti v zadnjem času niso bistveno napredovale in da ruski poveljniki zaradi političnega pritiska Moskve zasledujejo nerealne cilje

Rusija se verjetno pripravlja na novo ofenzivo v Ukrajini, je danes sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Pri tem poudarja, da Moskva v prihodnjih tednih ne bo uspela zadostno okrepiti svojih sil, potek vojne pa se ne bo bistveno spremenil. Rusiji namreč trenutno primanjkuje streliva in vojakov, potrebnih za izvedbo uspešne ofenzive.

Tudi ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je nedavno dejal, da Kijev pričakuje novo rusko ofenzivo še ta mesec. "Sanje okupatorjev so razširiti kopenski koridor do Krima. Torej bi lahko nova ofenziva prišla z vzhoda ali juga," je dodal. Opozoril je tudi, da do takrat ne bo prispela vsa obljubljena zahodna oborožitev, vendar ima Ukrajina dovolj rezerv, da omeji ruske napade, poroča BBC.

Po ocenah britanskih vojaških strokovnjakov ruske sile na fronti v zadnjem času niso bistveno napredovale. "Zajeti jim uspe le nekaj sto metrov na teden. To je skoraj gotovo zato, ker Rusija zdaj nima zadosti streliva in sil, potrebnih za uspešne ofenzive," je sporočilo britansko obrambno ministrstvo.

"Še vedno je malo verjetno, da bo Rusija v prihodnjih tednih uspela nabrati sile, ki bi bistveno vplivale na izid vojne."



Britansko obrambno ministrstvo

London prav tako sumi, da ruski poveljniki zaradi političnega pritiska Moskve zasledujejo nerealne cilje, ki pa jih z obstoječimi enotami, ki so slabo opremljene in neizkušene, ne bodo mogli doseči. "Še vedno je malo verjetno, da bo Rusija v prihodnjih tednih uspela nabrati sile, ki bi bistveno vplivale na izid vojne," dodaja ministrstvo.

Med ukrajinskimi in ruskimi silami medtem še naprej potekajo srditi spopadi za mesto Bahmut v ukrajinski regiji Doneck, je v ponedeljek v dnevnem nagovoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in se zahvalil svojim vojakom za odločen odpor. Hkrati je opozoril, da si ruske sile prizadevajo mesto obkoliti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rusija je zavzetje regije Doneck že ob začetku invazije postavila za svojo ključno prednostno nalogo. Pred kratkim je Moskva sporočila, da je skupaj z najemniško skupino Wagner po izredno hudih bojih zavzela mesto Soledar in vas Blahodatne.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je medtem v ponedeljek v govoru v Generalni skupščini opozoril, da obstaja velika verjetnost, da se bo konflikt v Ukrajini zaostril in razširil. "Obeti za mir se še naprej zmanjšujejo. Možnosti za nadaljnje zaostrovanje in prelivanje krvi pa se povečujejo," je dodal.

