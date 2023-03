Komentar / Zakaj prepogosto umiramo za rakom?

Neenakost v oskrbi rakavih bolnikov med državami srednje in vzhodne Evrope ter zahodne Evrope je za obolele prevelika. Eden glavnih krivcev je zaostanek v raziskovanju raka in uvajanju novosti. To velja tudi za Slovenijo.

Operacija raka na dojki v UKC Ljubljana

© Borut Krajnc

Rak je ena najpogostejših bolezni sodobnega človeka in eden glavnih javnozdravstvenih problemov v svetu in pri nas (če ne glavni). Leta 2020 je po svetu za rakom zbolelo 19,3 milijona ljudi, približno deset milijonov pa jih je umrlo. V Sloveniji za rakom vsako leto zboli že več kot 16 tisoč ljudi. Po napovedih mednarodne podatkovne zbirke GLOBOCAN, ki temelji na podatkih in predvidevanjih Mednarodne agencije za raka, bo leta 2040 na svetu za rakom zbolelo že okoli 28,4 milijona ljudi. V Sloveniji bo predvidoma za rakom zbolel vsak drugi moški in vsaka tretja ženska, rojena v tem desetletju.