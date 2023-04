Marcel Štefančič / Zato nas je jebeno več – ker imamo prav

Studia City ni že eno leto. Ukinilo ga je vodstvo, ki se ne le zelo, zelo moti, ampak je tudi, kot ugotavlja sodišče, nezakonito.

Marcel Štefančič, jr. med govorom na protestnem shodu novinark in novinarjev RTV Slovenija

© Borut Krajnc

Spoštovani! Pa začnimo v Rusiji. Ruskega mladeniča pred drugo svetovno vojno pošljejo v gulag. Njegova mati čez dvajset let dobi telegram, da naj ga počaka na železniški postaji. Ko stopi z vlaka, takoj plane v njegov objem. Sin se čudi: »Mama, kako si me prepoznala po vsem tem času?« Mati odvrne: »Po plašču.«

Ta stari ruski vic me spominja na nacionalko – po obrazu je ne prepoznaš več.

Če bi mož počel ženi to, kar to vodstvo počne nacionalki, bi mu sodišče prisodilo prepoved približevanja.

Če bi moški počel ženski to, kar to vodstvo počne gledalcem in gledalkam, bi ga obtožili spolnega nadlegovanja.

Ja. To, kar počne to vodstvo, je zloraba nacionalke, toda ne bi mogli ravno reči, da gre za zlorabo nacionalke v politične namene – to vodstvo je namreč izgubilo vse volitve in vse referendume.

Tudi referendum o sebi.

To, kar počne to vodstvo, je zloraba nacionalke, toda ne bi mogli ravno reči, da gre za zlorabo nacionalke v politične namene – to vodstvo je namreč izgubilo vse volitve in vse referendume.

Še celo Janša bi raje, da tega vodstva ne bi bilo, a kaj, ko ga ustavno sodišče noče uslišati.

In ja – ratingi, ugled in verodostojnost nacionalke so strmo padli. To vodstvo se zelo, zelo moti.

Studia City ni že eno leto. Ukinilo ga je vodstvo, ki se ne le zelo, zelo moti, ampak je tudi, kot ugotavlja sodišče, nezakonito. Vodstva, ki naredijo toliko napak in kljub temu nezakonito ostajajo na oblasti, pa so značilna za komunistične režime.

Pred enim letom sem rekel, da nas je jebeno več. In vodstvo nacionalke to le potrjuje – in mi pritrjuje: le malo je ljudi, ki se tako zelo, zelo motijo, kot se moti to vodstvo.

Zato nas je jebeno več – ker imamo prav.

**Komentar je avtor prebral na protestnem shodu novinark in novinarjev RTV Slovenija**

518Av2hEyTE

518Av2hEyTE