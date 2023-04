Okrepite svetovalne službe v šolah!

Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora poziva vlado, naj ukrepa

Minister za izobraževanje Darjo Felda

© Borut Krajnc

»Javni sistem vzgoje in izobraževanja se srečuje s številnimi težavami, ki vplivajo na celotno družbo, od sovražnega govora do medvrstniškega (in) psihičnega in fizičnega nasilja. Razmere zahtevajo povečanje kadra v šolskih svetovalnih službah osnovnih šol,« je eno od opozoril, ki jih je vladi Roberta Goloba podal Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora in vlado pozval, da podaljša začasno, v obdobju epidemije covid-19 nastalo povečanje sistemizacije šolskega svetovalnega delavca v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Še več; svet od vlade pričakuje, da trajno poveča sistemizacijo delovnih mest svetovalnega delavca in ustrezno prilagodi normative.