Komentar / Trg revolucije

(postavljati policijske straže ali nove spomenike?)

»… Na tem zgodovinsko simbolnem kraju zdaj stoji spomenik, posvečen nekemu drugemu pomembnemu času naše zgodovine, ki na žalost še zmeraj deli naš narod. Pripada naši preteklosti, je simbol hotenj tistega časa. Novi čas potrebuje svoj simbol.«

— Milan Kučan o predlogu spomenika osamosvojitve na Trgu republike

»Spomenik naj se preimenuje v Spomenik republike, kakor se imenuje tudi sam trg.«

— Drago Tršar o tem, kako ohraniti njegov, za nekatere sporni spomenik revolucije, ne da bi se to poznalo (J. Mikuž: Spomenik revolucije Draga Tršarja, založba ZRC 2010)

»Seveda je treba za varnost vedno poskrbeti, ampak mislim, da to ne naslavlja jedra problema. Predvsem pa sem prepričana, da v Sloveniji ni bilo takšnih dejanj, da bi bila povečana varnost potrebna, da bi bilo več policistov pred šolami …«

— Predsednica republike Nataša Pirc Musar (STA, 8. 5. 2023)

Ne, ideja o tem, da je za več varnosti prebivalstva treba okrepiti moštvo policistov, ni ne nova ne originalna. Ko so leta 2005 jezni in gnevni mladeniči in mladenke, pretežno predstavniki druge ali tretje generacije nevidnega ljudstva iz degradiranih, etnično mešanih predmestij, zakurili kresove upora v večjih francoskih mestih, jih je takratni notranji minister Sarkozy označil za izmečke. Predsednik Chirac, ki je sprva kar poniknil in se pritajil, je šele čez nekaj dni nagovoril narod, a ni napovedal pričakovanih korenitih socialnih reform ter pomoči za blaženje kritičnega položaja, ampak kot kratkoročni ukrep uvedbo policijske ure, na daljši rok pa nove, številčnejše policijske enote. Nič torej o vzrokih, še manj o sanaciji, le interventno gašenje požarov je obljubil. In prav nič ne čudi, da srbski predsednik Vučić, glede na njegovo politično zgodovino, v urah in dnevih po srbskih tragičnih dogodkih ne zmore razsodnih besed, ampak obljublja v nekaj mesecih napotitev kar 1200 (tisoč dvesto!) policistov v srbske šole. Da pa se z enakimi »preventivnimi« ukrepi, brez kakršnekoli realne osnove, spopada slovenska šolska in politična oblast, je naravnost škandalozno. Slovenske šole gotovo potrebujejo pomoč. A ne v uniformah, še manj v orožju.