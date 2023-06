Michael Sandel / »Predolgo smo se uklanjali globalizaciji«

Filozof Michael Sandel o tem, da so danes za demokracijo tudi izjemno nevarni časi

Michael Sandel velja za enega najljubših filozofov nemškega kanclerja Olafa Scholza, ki ga navdihujejo s svojimi zamislimi. Sandel sicer predava na Harvardu, z nastopi, na katerih zdaj zahteva temeljito preobrazbo kapitalizma in strogo zakonsko ureditev finančne panoge, pa vedno napolni dvorano. Pripoveduje umirjeno in z blagim tonom, pa ga kljub temu v Sydneyjsko opero in newyorški Central Park pride poslušat na tisoče ljudi. Na YouTubu si njegove posnetke ogledajo milijoni. Sandel, 70-letni predavatelj na harvardski univerzi, si je prislužil sloves rockovskega zvezdnika med filozofi, kar preseneča tudi njega.

V novi, dopolnjeni izdaji svojega klasičnega dela Democracy’s Discontent (Nejevolja demokracije) je bistroumno razčlenil, kako »neoliberalni finančni kapitalizem« preteklih desetletij družbo vse izraziteje deli na peščico zmagovalcev in množico poražencev. Po Sandlovem mnenju sta za to ne nazadnje kriva tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama in bivši nemški kancler Gerhard Schröder.

Gospod profesor Sandel, svetovne politične razmere so zadnje mesece nedvomno napete, vendar ste v svojem novem delu naredili še korak dlje: to so za demokracijo tudi izjemno nevarni časi. Česa se bojite?